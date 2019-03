L’A promet un ajut de 400 euros per a l’emancipació

Una ajuda de 400 euros mensuals durant un màxim de dos anys per pagar el lloguer i un préstec de 1.000 euros per despeses de fiança i mobiliari. Aquesta és la proposta de L’A per ajudar a l’emancipació dels joves, el que han batejat com a Programa d’impuls per a l’emancipació del jovent que ahir van presentar a la premsa. Segons van exposar el candidat a cap de Govern, Jordi Gallardo, i la número 7 de la llista nacional, Jessica Gastó, el programa anirà dirigit a persones d’entre 22 i 30 anys que tinguin feina amb uns ingressos inferiors als 24.000 euros anuals i que busquin un pis de lloguer.



«Avui dia, tenir una feina no és garantia de poder emancipar-se i per aquest motiu hem creat un programa adreçat als joves nacionals i residents amb més de 3 anys al país perquè puguin llogar un pis», va exposar Gastó. De la seva banda, Gallardo, va apuntar que «el Programa d’impuls per a l’emancipació del jovent no suposarà una despesa major que la destinada a alguns dels projectes anunciats per DA que finalment no s’han dut a terme».

Polítiques

En la roda de premsa, Gallardo va aprofitar per presentar les polítiques d’habitatge que proposa la formació. En aquest sentit, en un comunicat es va remarcar que la problemàtica per accedir a l’habitatge s’ha tingut molt en compte a l’hora d’elaborar el programa electoral, que recull un seguit d’accions destinades a solucionar aquest problema i «garantir l’accés a un habitatge digne per a tothom», va remarcar el candidat a cap de Govern.



Així, es van anunciar un seguit de mesures com la creació d’un Institut Andorrà del Sol per disposar de dades estadístiques fiables i donar seguretat jurídica a inquilins i llogaters, elaboració d’un cens d’habitatges buits, creació d’un registre de la propietat, construcció d’habitatges socials en concertació amb el sector privat i els comuns, edificació d’habitatges de protecció per a les famílies, col·lectius i persones vulnerables, també es preveu donar més garanties per als propietaris que incloguin el seu habitatge al parc de pisos socials i per últim es va anunciar una bonificació per als propietaris de pisos de lloguer que acceptin inquilins amb animals de companyia.