D’Acord proposa més participació ciutadana

D’Acord vol potenciar la participació dels ciutadans en política. Es tracta d’un dels punts claus que es presentarà al programa electoral i que van desgranar els candidats a Escaldes-Engordany, Rosa Gili i Marc Magallón. Així, entre les propostes que es volen impulsar són l’obligatorietat de mantenir reunions amb col·legis professionals o associacions afectades per lleis o mesura que vulgui tirar endavant el Govern, la possibilitat que la ciutadania pugui demanar referèndums amb un nombre concret de signatures o també la de fer preguntes o demandes d’informació que hagi de respondre l’executiu.



Gili va posar en relleu que «en els darrers anys no s’ha parlat prou amb els ciutadans i no hi hagut un intercanvi que és absolutament necessari». Per la seva banda, Magallón va recordar que «antigament es feien moltes reunions de poble i, ara, tot això s’ha perdut», tot posant en relleu que seria interessant recuperar fórmules per apropar la ciutadania a la participació política.

D’altra banda, els candidats de la formació a la Massana, Judith Pallerés i Vicenç Alay, es van reunir amb els cònsols de la parròquia, David Baró i Olga Molné, per parlar sobre la manca d’inversions del Govern.



Consideren que obres com l’eixamplament de la CG-5 d’Erts a Arinsal o la millora de la carretera de Pal s’han deixat de banda i han de ser pressupostades el més aviat possible durant la pròxima legislatura. Pel que fa a la millora de la carretera general entre La Massana i Arinsal, des d’Acord es defensa «la necessitat d’una millora integral de tot el tram, eliminant punts negres i dotant-la d’una voravia per a vianants per garantir-los la seguretat en tot el recorregut» ja que actualment el consideren molt perillós.