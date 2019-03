La dona assetjada sexualment al Pas denuncia el gerent de la discoteca

La dona de 40 anys que la matinada del 16 de febrer va ser assetjada sexualment pel gerent del local d’oci nocturn del Pas de la Casa en el qual treballava des del passat mes de desembre, ha posat una denúncia policial contra ell i en els pròxims dies posarà una demanda judicial. L’acusa de donar-li una «manotada forta al cul» sense el seu consentiment mentre atenia els clients. Dies abans ja li havia tocat la part íntima de manera brusca amb una ampolla. Arran dels fets, va descobrir que l’empresari, de 65 anys, no la va donar d’alta a la CASS fins que ella va comunicar-li que el portaria davant la justícia. Per tant, la perjudicada, que ha mostrat els documents que acrediten els fets a EL PERIÒDIC, no només l’acusa d’assetjament sexual, sinó també d’abús laboral.

La víctima posa una queixa a Treball i descobreix que no estava donada d’alta a la CASS

Va ser l’home qui va trucar a la Policia aquella matinada. Va denunciar que la dona li havia proferit una bufetada. «La hi vaig donar després que em toqués el cul. Faig sortir al carrer a calmar-me, però em va fer entrar. Em va demanar que no li expliqués a ningú i em va intimidar dient-me que no hi havia testimonis», explica. Una de les seves companyes, però, ho va veure tot. Va testificar a favor d’ella, que també va declarar. Qui va acabar detingut va ser ell –durant 12 hores per un delicte contra la llibertat sexual. «Beu molt i quan es passa pot ser molt agressiu», detalla, a la vegada que assegura que durant els fets estava ebri.



El matí d’aquell dissabte, la dona va tornar a declarar davant la Policia i va posar una denúncia. A la nit, va acudir al seu lloc de treball per por a represàlies. «Em va dir, tant a mi com a la companya que va testificar, que no ens volia allà. Després, més asserenat, ens va donar el dia de festa», precisa.



El dilluns va anar a posar una queixa al Departament de Treball, on li van demanar proves que treballava al local d’oci nocturn. «No tenia cap contracte signat ni cap nòmina. A més em pagava en efectiu», lamenta. Van recomanar-li que anés a la CASS per conèixer la seva cotització. Tanmateix, «i després que jo preguntés amb quins serveis comptava», em van mencionar el Servei d’Igualtat i va acudir-hi. Allà, van assessorar-la que seguís anant a treballar perquè qui prendria mesures seria el gerent. Tot i això, va redactar una carta de renúncia explicant els motius –fent constar l’assetjament sexual patit– i les lleis que havia incomplert. «No la va firma. Inclús em va dir que no tenia validesa perquè estava escrita en castellà», detalla. Tampoc la va acceptar un cop traduïda.



El 19 de febrer, va anar a la CASS per obtenir la cotització de l’empresa. «Davant la meva incredulitat, em van dir que no estava donada d’alta», explica. En aquest punt, no tenia cap document que acredités que havia treballat. Sí que sumava, en canvi, una altra queixa contra l’empresari.

La liquidació, una evidència

Finalment, per aconseguir alguna evidència, va acceptar signar la liquidació proposada pel gerent. «No em va pagar tot el que em devia. He perdut més de 500 euros. Però per fi tinc un document», assevera. Tanmateix, va descobrir que l’empresari va donar-la d’alta a la CASS el 21 de febrer amb efecte retroactiu. Però no des del dia que va començar a treballar al local nocturn, el 27 de desembre, sinó des del dia 14 de febrer fins a l’últim dia treballat, el 19 de febrer. La quitança, tot i ser inferior al treballat, tampoc es correspon amb només cinc dies cotitzats. Per acreditar aquest extrem, va donar el nom de diversos companys de feina a la CASS perquè pugui estudiar el cas.«Aquest home ha abusat de mi i ho denuncio perquè no vull que cap altre temporer passi per això la temporada que ve», manifesta.

Interpel·lada al carrer

La dona és resident temporal. Va descobrir el Principat en un viatge el 2017 i el setembre del 2018 va decidir venir. Té un mal record del Pas, que considera una localitat «sense llei ni ordre». Després de l’incident la paraven per preguntar-li perquè volia denunciar-lo. «Em deien que no era tan greu, que només m’havia tocat el cul. Però és el meu cul. Vull defensar el meu cos, la meva integritat i els meus drets», afirma. Ara viu a Escaldes i vol quedar-se al Principat.