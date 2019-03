Andbank presenta el Torneig de Golf

El Torneig de Golf d’Andbank arriba aquest any a la 19a edició i tindrà set proves que es disputaran en diferents localitzacions de la geografia espanyola, dues de les quals es troben a Catalunya.

Pel que fa a la part tècnica, es disputaran en les categories inferior i superior, limitades a handicap 26,quatre per homes i 36, quatre per dones. Les proves es jugaran en la modalitat de Stableford individual, amb sortida Shotgun. Hi haurà premis a la bola més propera (Approach) i al drive més llarg en les categories masculina i femenina. Els premis de cada prova es donaran al primer, segon i tercer de cada categoria, inferior i superior, i al primer de la categoria Scratch.

Josep M. Cabanes, sots director general d’Andbank, va explicar que «la celebració de la 19a edició del Torneig Andbank referma la consolidació del prestigi nacional i internacional d’aquesta cita esportiva ineludible dintre del calendari golfístic de molts aficionats». Gerard Rieger, president del Club de Golf Principat, va afirmar que és «un referent per als nostres jugadors».