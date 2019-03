Vinyes s’estrena al CERA al ral·li de Sierra Morena

El Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt s’inicia aquesta temporada a Andalusia. En concret, seran les carreteres pròximes a la capital cordovesa les que veuran per primera vegada els pilots i les mecàniques que durant tot el 2019 lluitaran pel títol del certamen d’asfalt. Joan Vinyes i Jordi Mercader no faltaran a la cita, disputaran el ral·li organitzat per l’Automòbil Club de Còrdova al volant d’un dels Suzuki Swift R+ - N5, de l’equip Suzuki Motor Ibèrica. Així, avui comença l’activitat amb les mecàniques de competició. A la tarda es disputa la primera etapa mentre que la segona, la decisiva, es disputa demà.

En aquest, Vinyes va explicar que, «com de costum, afrontem la primera prova de la temporada amb la incertesa habitual de les novetats que ens trobarem». «Fent un repàs a la llista d’inscrits, és evident que el gran nombre d’equips inscrits amb mecàniques R5 complicarà molt aconseguir un lloc entre els millors del ral·li», assegurava i afegia que «ens centrarem a trobar un bon ritme de competició i veure on ens situem». «Caldrà estar atents al que fan els R5, que tenen millors prestacions, i aprofitar les oportunitats que sorgeixin, estic segur que n’hi haurà», remarcava. Pel que fa al recorregut, va indicar que «l’especial de Pozoblanco és la gran novetat».