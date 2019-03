Fortí contra els vikings

La selecció afronta avui el seu primer compromís de la fase de classificació per a l’Eurocopa 2020 i ho fa contra Islàndia, conjunt mundialista, a les 20.45 hores, a l’Estadi Nacional. Tot està a punt per acollir un partit que pot marcar tota la trajectòria d’aquesta fase, ja que, tot i que és complicadíssim, fer un bon paper pot simbolitzar un abans i un després, sobretot després d’haver aconseguit la imbatibilitat a casa durant la Lliga de les Nacions. Així, més de 2.000 persones ja tenen la seva entrada per no perdre’s aquest enfrontament i que han de donar escalfor davant de 200 aficionats islandesos que han vingut a Andorra a animar a un conjunt que s’ha marcat un lloc al cor del futbol mundial, sobretot amb el seu ritual viking que van posar de moda a l’Eurocopa 2016 i per les seves gestes, ja que tot i ser un país de 350.000 habitants, és una selecció de primer nivell.

En aquest sentit, el seleccionador Erik Hamrén ha volgut comptar amb tothom de cara aquesta estrena i aturar un equip d’aquesta mena serà quasi impossible, però no del tot. Koldo Álvarez de Eulate, per la seva part, no podrà comptar ni amb Marc García, que estarà de baixa durant sis mesos ni amb Luigi San Nicolàs, que es va trencar el taló d’Aquil·les i estarà un any de baixa després de lesionar-se en l’entrenament de la selecció de dimarts.

D’aquesta manera, segons va explicar el seleccionador, «espero un partit on Islàndia sigui la dominadora de la pilota» i que «tingui molta possessió». «Juguem a casa, en un camp on fins ara hem estat força còmodes, intentarem contrarestar l’atac que tingui Islàndia», manifestava i afegia que la clau per aconseguir un resultat favorable passa per «donar continuïtat a totes les accions positives, intentant mantenir el nivell de concentració i intensitat dels darrers partits», per tal «d’intentar sumar». Així, serà un rival «físicament molt fort de primera línia europea».

D’altra banda, preguntat per les claus de l’èxit d’Islàndia, va explicar que «tenen un projecte de país en el qual qualsevol esportista té moltes sessions de treball» i això, «acaba donant els seus fruits», a més, «no ens podem oblidar de com són de bons tècnicament, ja que tenen molta qualitat, sobretot al ritme que juguen». «Els resultats que han obtingut a la Lliga de les Nacions no els fan justícia», reiterava.

Un gran precedent

Malgrat aquest panorama, la selecció arriba amb la moral ben alta després d’haver sumat quatre punts a la Lliga de les Nacions. «Va estar força bé però és el que va passar, ara hem de parlar del que som capaços de fer, aprofitar les coses bones», remarcava i afegia que «sabíem el que hi havia i és el que tenim, però ha passat temps».

En aquesta línia, el capità de la selecció, Ilde Lima, va explicar que «l’objectiu és puntuar i anar fent bons partits com en les darreres fases». «És una selecció físicament molt forta, el seu futbol li dona molta intensitat i han arribat a resultats molt importants», recordava i assegurava que «prometem entrenar i deixar-nos la pell». «No ens pot faltar intensitats i ganes de defensar amb orgull la nostra samarreta, els aficionats segur que ho poden veure», subratllava. Per un altre costat, va revelar que «personalment no estic al 100%» però que «a poc a poc agafaré el ritme», «el partit servirà per pujar la meva intensitat».

La gespa, la polèmica

Hamrén va esclatar ahir contra la gespa artificial de l’Estadi Nacional i va manifestar que «els classificatoris no s’haurien de jugar en gespa artificial, sinó en gespa natural», i, per tant, haurà d’adaptar al joc a aquest fet. A més a més, va indicar que «serà un partit dur» i que «els respecto pels resultats a casa», «defensen molt fort i és difícil marcar un gol a casa seva, però «tenim un somni i una ambició», reiterava.

Tot i aquestes declaracions, Koldo Álvarez no va voler respondre i es va limitar a indicar que «les normes posen que es pot jugar amb aquesta gespa», que «són per a tots i de la UEFA». «És el camp que tenim, m’encantaria tenir un estadi amb les millors possibilitats i la millor gespa natural, però no ens passarem el temps pensant si aquest camp és millor o pitjor», aclaria.