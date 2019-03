Reivindicació juvenil per frenar el canvi climàtic

"La revolució ja ha arribat", "prou rotondes" o "ni un grau més, ni una espècie menys", són alguns dels càntics que s'han pogut sentir aquest divendres al migdia a la plaça del Consell General. Un escenari sovint ocupat per polítics o per sindicalistes per fer públiques les seves reivindicacions, però que en aquest cas s'ha rejovenit en un acte per reclamar accions més contundents en la lluita contra el canvi climàtic. Emmarcat en el moviment internacional 'Fridays For Future', més d'un centenar d'estudiants del país, sobretot provinents del Lycée Comte de Foix, s'han aplegat per alçar la seva veu, recordar que ells són els que "encara hi serem d'aquí a 50 anys" i, per tant, els principals perjudicats de l'escalfament global i l'augment de la contaminació a escala mundial.

"Estem contents, no esperàvem tanta gent", i aquest poder de convocatòria ha de servir perquè "el Govern ens escolti i tingui en compte la nostra lluita", ha exposat Mateu Bracque, un dels principals impulsors perquè el 'Fridays For Future' sigui una realitat també a Andorra. Reivindiquen coses tan bàsiques (però que en el futur potser no ho seran tant), com tenir accés a l'aigua potable i un aire respirable. En resum, "un futur més digne", ha plantejat Bracque, que és fill de la socialdemòcrata Cèlia Vendrell.

Esperonats pel poder de convocatòria, i després d'haver-se reunit amb diversos partits polítics presents a les eleccions del 7A, Bracque s'ha mostrat satisfet per la resposta i confien que les seves reivindicacions seran recollides als programes electorals. O almenys això els han dit des de les formacions polítiques. Demanen aspectes com més carrils bici, menys cotxes a les zones urbanes, més foment del transport públic i més protecció de la fauna i de la flora.

També ho pensa l'alumne del Lycée Júlia Garcia, perquè actes com aquests "no es veuen sovint a Andorra i veure la implicació dels joves els farà adonar-se que és important", ha exposat.

De fet, durant la concentració diversos membres de llistes electorals de les properes eleccions han volgut ser presents i fer costat als joves (tot i que era un acte "apolític", tal com s'ha dit al començament). Els organitzadors els han entregat el manifest on hi consten totes les seves reivindicacions.

Arribats a aquest punt, els impulsors del moviment juvenil confien que no es dilueixi i que segueixin colant-se a les notícies dels mitjans de comunicació. Ja han organitzat, de moment, una jornada de neteja per la zona de la Comella, on es pesarà tota la deixalla recollida per "mostrar l'impacte que tenim", ha justificat Bracque. I se seguiran unint a "totes les concentracions que es facin arreu del món", per demostrar que això "no és puntual" i que, "fins que no s'arreglin les coses, no pararem!".