L’equip de la FAM disputa la cinquena Copa del Món

Aquest cap de setmana, avui i demà, es diputa la Copa del Món d’esquí de muntanya a Disentis, Suïssa. En aquest sentit, després del Mundial celebrat la setmana passada a Villars-sur-Ollon, Xavi Areny competirà en individual mentre que David Albós, Gerber Martín, Carles Serra i Sergi Casabella competeixen en individual i vertical. Així mateix, la delegació compta amb Xavier Comas com a seleccionador i amb el tècnic Xavier Capdevila.

Així, els cinc representants nacionals viatgen per seguir amb la bona línia de l’equip nacional i Albós i Martín competiran en sènior mentre que Casabella i Serra ho faran en la categoria promesa. D’altra banda, la individual, que es disputa avui, té un recorregut de 14 quilòmetres mentre que la vertical, que es disputa demà té un recorregut de 4,6 quilòmetres i 676 metres de desnivell acumulat. La carrera individual està dissenyada per als més experts i té unes característiques tècniques espectaculars en un entorn únic d’alta muntanya, on la vista es perd a 360 graus als Alps suïssos.

En aquesta prova hi participen 15 equips nacionals i el pronòstic és de cel despatxat amb temperatures suaus durant tot el cap de setmana, i per tant, a més de beneficar als corredors nacionals, el Comitè Organitzador de la prova va donar a conèixer els recorreguts definitius.