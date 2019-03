Vallnord celebra la carrera Ski&Bike amb Commençal

Vallnord celebra avui una cursa de Ski&Bike a les 18.00 hores. L’estació té una relació molt propera amb Commençal, comparteixin el Team Commençal - Vallnord by Riding Addiction entre altres tipus de col·laboracions. Aquest cop, l’estació organitza una competició que es tracta d’una cursa molt especial i diferent on la premissa és poder esquiar i pedalar en una sola cursa.

El recorregut començarà amb la modalitat d’esquí des del Pic del Cubil fins a la Caubella on hi haurà el canvi de material. D’aquí comença la cursa en bicicleta, des de la pista Commençal fins al poble d’Escàs, i finalment retrobar-se a l’Spot Commençal on també es realitzarà l’entrega dels premis i una petita festa.

Així l’estació serà l’encarregada de recollir i organitzar tot el material perquè els corredors el trobin al lloc d’arribada. La pujada podrà realitzar-se amb els ginys de l’estació però només una vegada i sempre que el participant porti el seu dorsal.

L’esdeveniment té com a premissa donar el tret de sortida a una temporada bicicleta que s’ha consolidat com a referent.