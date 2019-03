Enxampat amb més de 23.000 euros en perfums

La Guàrdia Civil va decomissar 307 ampolles de perfum i 46 unitats de cosmètics, per un valor total de 23.458,20 euros, a l’interior del recinte duaner de la Farga de Moles. La intervenció es va dur a terme aquest dijous al migdia, quan els agents van aturar un cotxe que venia d’Andorra i arribava al punt fronterer pel carril verd, en el qual es situen els vehicles que no tenen res a declarar. Els efectius van preguntar al seu conductor, un home de 38 anys i de nacionalitat xinesa, si portava mercaderia que s’hagués de declarar i, posteriorment, van inspeccionar l’automòbil, on hi van trobar els productes decomissats dins de diversos espais buits del cotxe.



Un cop es va verificar la quantitat de productes intervinguts pels agents, es va procedir a aixecar una acta per infracció administrativa de contraban. Tant el gènere com el vehicle van quedar immobilitzats a la duana de la Farga de Moles a disposició del seu administrador.



Fa només 15 dies, la Guàrdia Civil també va detenir a la frontera hispanoandorrana un home espanyol de 55 anys que sortia del país amb 20 lingots d’or valorats en 258.401 euros. L’arrestat va passar a disposició judicial i posteriorment va quedar el llibertat provisional, però se l’imputa un delicte de contraban.