Tot a punt per representar per primera vegada ‘Andorra’

Després de 14 assajos i mesos de feina, Andorra, producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), s’estrenarà el pròxim 27 de març a la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany. Serà la primera vegada que el drama de quatre actes, escrit per Jean Camp, es representi a sobre de l’escenari. «Sabem que teníem la intenció de representar-la al teatre de l’Odeon als anys 30», va explicar la cap d’àrea d’Arxius i Gestió de Documents de l’Arxiu Nacional, Susanna Vela, «però per motius que no coneixem no es va arribar a representar». En canvi, sí que es va emetre l’obra teatral a Ràdio Eiffel, tot i que no es conserva cap còpia perquè en aquella època el material es reciclava a les emissores.



La història, basada en la novel·la Andorra o els homes d’Aram de l’escriptora Isabelle Sandy, se situa en l’Andorra de principis del segle XX amb una societat patriarcal en què la família i l’honor és el més important. Una obra que per al dramaturg i director artístic, Juanma Casero, s’emmarca en el «revenge tragedy», que va definir com un gènere entre el «melodrama més dens» i el punt tràgic on «tot ho tapa l’honor de la família, que és el més important de mantenir». Tot això en una lectura dramatitzada que per a Casero es troba «a mig camí del muntatge».



En el repartiment, 22 actors i actrius amateurs de totes les edats que van passar la prova organitzada per l’ENA perquè «no per ser amateur ens serveix tot», va explicar Casero. Tot plegat en una «caracterització molt fina» amb la que Casero ha volgut fugir d’una «recreació del personatge molt arqueològica de l’època dels anys 30 d’Andorra», va informar l’ANA.