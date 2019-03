La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el síndic d'Aran, Carlos Barrera, han signat aquest divendres l'acord per al nou model de finançament del Conselh Generau d'Aran, al qual el Govern hi va donar llum verda l'11 de març passat en el marc de la reunió del consell executiu celebrada a Vielha. D'aquesta manera, la institució aranesa comptarà amb els recursos suficients per disposar d'autonomia de gestió per desenvolupar les seves funcions. L'acte de signatura s'ha dut a terme després de la reunió de la comissió bilateral Generalitat-Conselh Generau d'Aran, en la qual també s'ha aprovat el nou model de gestió integral de l'emergència de la Val d'Aran.

L'acord que s'ha formalitzat aquest divendres al Palau de la Generalitat té una durada de cinc anys i es concreta en dos elements. Així, d'una banda, es parteix de l'any base, el qual s'haurà d'actualitzar anualment a partir d'un indicador: IPC, regla de despesa, despesa no financera no finalista de la Generalitat (NFNF) i PIB; i, de l'altra, es tindrà en compte la gestió de l'autogovern a través d'un Coeficient de gestió de competències. D'aquesta manera, el Fons de finançament incondicionat (FFI) es calcula per a un any base i s'actualitza anualment d'acord amb l'increment del pressupost de despeses de la Generalitat i seguint diversos paràmetres.



L'any base de determinació del FFI és el 2018 i té un import de 23.144.436 euros. A partir de 2020 el FFI incorpora una dotació addicional per compensar a l'Aran pel desenvolupament de polítiques pròpies. Aquesta dotació addicional equivalent al 10% del FFI de l'any base es posarà a disposició del Conselh Generau en un període gradual de 4 anys. Atesa la situació de pròrroga pressupostària a la Generalitat en l'actual exercici 2019, en aquest any l'import del FFI és de 23.144.436 euros. La previsió és que d'aquí a cinc anys, el 2023, la xifra de finançament estigui al voltant dels 29 milions d'euros.



Nou model de gestió integral d'Emergències



La comissió bilateral també ha servit per donar llum verda al nou model de gestió integral de l'emergència de la Val d'Aran, el qual estarà desenvolupat pel Conselh Generau. Des de l'any 2015, amb l'aprovació de la Llei de Règim Especial de l'Aran, el Conselh Generau té plenes competències de la gestió de l'emergència en el territori. L'acord d'aquest divendres estableix el nou model de gestió d'aquest àmbit, basat en un model mixt en què una part del parc de bombers tindrà dedicació exclusiva i la resta tindrà una cobertura amb bombers comunitaris, com fins ara. El finançament d'aquest model anirà a càrrec de la Generalitat, com la resta de serveis públics, i assumirà el cost de les despeses de personal i de funcionament.