Més de 200 estudiants alcen la veu a favor del medi ambient

«Els estudis no ens serviran de res si no tenim planeta», va afirmar rotundament un dels principals impulsors del moviment ecològic i juvenil Fridays for Future Andorra, Mateu Bracque. Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, el Principat es va sumar així ahir els coneguts internacionalment com a Divendres pel futur, que clamen més polítiques mediambientals i solucions reals al canvi climàtic. Uns 200 joves dels tres sistemes educatius, encapçalats pel Lycée Comte de Foix, es van concentrar a la plaça del Consell General i van «exigir» als polítics del país que incentivin un model d’Estat basat en mesures sostenibles. Per demostrar que parlen de «de debò» i que volen suposar una autèntica revolució, els organitzadors lluïen dessuadores especialment dissenyades per a l’ocasió de color «verd terra» amb el logo de Fridays for Future Andorra.

Un futur «digne»

Segons van explicar micròfon en mà, van ser els mateixos professors i mares i pares els que els van animar a faltar a classe per fer sentir la seva veu: «La meva mare m’ha dit que és un molt bon motiu per fer una manifestació i no anar a l’escola. Ella és qui m’ha ensenyat la importància de cuidar el medi ambient i de reciclar», va explicar una noia del sistema francès, de 15 anys. Ara bé, tan ella com la seva amiga, que també es va mostrar convençuda de la causa, van admetre que no podran seguir l’exemple de la seva mentora sueca, Greta Thunberg, qui el passat mes de setembre va decidir deixar d’anar a classe cada divendres per fer una asseguda pacífica davant el Parlament d’Estocolm.



«D’aquí a 50 anys, nosaltres encara serem aquí i volem un futur digne en el que poder viure», va dir Bracque, clamat pels seus companys, i en presència de diferents polítics. Jordi Gallardo, Rosa Gili o Víctor Naudi, van ser alguns dels consellers que van escoltar en primera línia les demandes dels joves i van recollir un document en el qual els proposen tot un seguit mesures per incloure en els seus respectius programes electorals.

La resposta de la ministra

Qui també va decidir deixar-se caure per la plaça del Consell General va ser la ministra de Medi Ambient en funcions, Sílvia Calvó, que els va felicitar per la iniciativa i va prendre nota de les seves reivindicacions. A la tarda, la ministra, el director de Medi Ambient, Marc Rossell, i el director de l’Oficina del Canvi Climàtic, Carles Miquel, van rebre els organitzadors en una reunió privada en la qual van valorar mecanismes per integrar les opinions d’aquests joves en les futures polítiques mediambientals i els van explicar alguns dels projectes al respecte que actualment estan en marxa.