Clavera portarà a la Fiscalia la proposta d’avortament d’Espot

La candidatura d’Units pel Progrés d’Andorra (UPA) i el seu cap de llista, Alfons Clavera, estudia portar a la Fiscalia la proposta de DA i Xavier Esport sobre l’avortament, després que la Junta Electoral hagi rebutjat la demanada que va interposar la setmana passada. Per a Clavera, Espot podria cometre possibles irregularitats amb la seva intenció de crear un servei adscrit a Afers Socials destinat a l’acompanyament de dones que vulguin interrompre l’embaràs fora d’Andorra. La Junta ha arxivat la petició perquè considera que no ha de servir «de correu» entre els partits polítics i la fiscalia, una postura que Clavera assegura entendre perfectament. «Nosaltres ho vam denunciar primer a la Junta Electoral per cautela, perquè ningú ens acusés d’anar directament a la fiscalia». Ara, amb la proposta desestimada oficialment, el nou partit polític es planteja denunciar la proposta taronja a la fiscalia, ja que «continuem pensant que és enganyosa, inconstitucional i un frau de llei que se salta l’ordenament jurídic», va considerar Clavera.

La proposta de DA

A més d’un «evident xoc» contra l’article 8 de la Constitució que reconeix el dret a la vida en totes les seves fases, per a Clavera, Espot podria haver comès un delicte quan era ministre d’Afers Socials si hagués utilitzat diners públics «per emetre informes tècnics que avaluïn la viabilitat jurídica» de la seva proposta. En cas que finalment s’acabi creant un servei governamental per ajudar i acompanyar les dones que vulguin avortar a l’estranger, Clavera va alertar que, segons el Codi Penal, l’Executiu «estaria cometent un delicte en grau de temptativa punible» i «la comissió d’un presumpte delicte de malbaratament de cabals públics» que es destinarien a finalitats il·legals dins el Principat.