L’‘Operació Paradís’ se salda amb penes de fins a 5 anys de presó

El Tribunal de Corts va decretar ahir condemnes de fins a cinc anys de presó per als cinc joves acusats de delictes de tràfic d’estupefaents i, en alguns casos, cessió de drogues a menors d’edat en el marc de l’Operació Paradís. Així doncs, el principal artífex de l’organització, que està en arrest domiciliari des de fa 22 mesos pels problemes cardíacs que pateix, va ser condemnat a cinc anys de presó i 10.000 euros de multa per un delicte major de tràfic de marihuana en la modalitat d’introducció i venda i un altre de cessió a menors d’edat. D’altra banda, la justícia el va absoldre del delicte de blanqueig de diners i va aixecar-li l’embargament dels dos vehicles.

Per ordre descendent de condenmna, els següents dos processats, que estaven en presó provisional a la Comella des del maig del 2017 i l’altre des del setembre del mateix any, han rebut també penes inferiors a les que sol·licitava la Fiscalia. En el primer cas l’individu va ser condemnat a tres anys de presó i 10.000 euros de multa per un delicte d’introducció de droga per la seva venda i contravenció penal de consum de marihuana. L’altre processat haurà de complir dos anys de presó i pagar 1.500 euros de multa per un delicte de cessió d’estupefaents, un altre de venda de marihuana i una contravenció penal de consum en grup i en lloc públic.

La Policia va confiscar 2.002 grams de marihuana, la xifra més gran d’aquesta droga feta al Principat

Les altres dues persones, entre les quals hi ha una dona, van jugar un paper menor i també van rebre penes més baixes per ser menors de 21 anys. En aquest sentit, la acusada va ser condemnada a un any i mig de presó, dels quals sis mesos de presó ferma i la resta condicional per un delicte d’introducció de productes estupefaents en gran quantitat en qualitat de còmplice. El darrer condemnat haurà de complir sis mesos de presó condicional i 600 euros de multa per un delicte menor de venda de marihuana i una contravenció penal de consum.

L’historial de la trama

L’Operació Paradís, es va efectuar per la Policia entre el maig i el setembre de 2017 amb el resultat del comís de 2.002 grams de marihuana, la confiscació més gran d’aquesta droga feta al Principat.

El 9 de maig del 2017, quan, en un control a la frontera del riu Runer, la Policia va detectar restes de marihuana i «moltes» bossetes en un cotxe que conduïa el pare del principal encausat. El progenitor va inculpar el seu fill i els agents van avisar el grup de delictes contra la salut pública, el qual va començar una investigació que va donar els seus fruits la nit de l’11 de maig. Van activar un dispositiu de vigilància en un pis d’Andorra la Vella i, després de comprovar que era un punt de venda de droga, van procedir a fer una intervenció. Van decomissar quasi 870 grams de marihuana i 3.000 euros en efectiu, i van arrestar el jove. Aquest va xerrar que hi havia un pis franc a Encamp. Allà es va confiscar més d’un quilo de d’estupefaents, del qual 92 grams ja estaven preparats per ser venuts en dosis de cinc, 10, 25 i 50 grams.

El venedor i principal encausat va negar que els estupefaents del pis encampadà fossin seus. «Diuen [els altres processats] que són meus perquè es volen escaquejar», va comentar en seu judicial. En canvi, l’altre jove, va assegurar que va decidir guardar-li la droga perquè a canvi «del favor» li donava marihuana per al seu consum propi. Tots dos tenen causes obertes a Espanya per possessió i tràfic de drogues.

En total, els dos quilos de droga segrestats tenien un preu de mercat superior als 12.000 euros. El cos va mantenir oberta la investigació i el matí del 21 de setembre va arrestar tres homés, residents d’entre 19 i 27 anys, dels quals un va resultar absolt.

Un dels cinc processats per l’Operació Paradís es va negar a respondre les preguntes del Ministeri Fiscal i del president del tribunal per recomanació del seu advocat. Només va acceptar contestar les del seu lletrat, però tampoc va ser possible perquè el magistrat va considerar que totes elles –fins a una cinquantena– eren capcioses i suggestives i, per tant, les va declarar improcedents.