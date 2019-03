Pintat sosté que DA i PS «són el mateix i es retroalimenten»

El cap de llista de terceravia Josep Pintat va explicar ahir en roda de premsa que al seu programa electoral hi figuraran «un centenar de propostes realistes» que es basen en «una altre manera de fer» que la de DA i el PS, dues formacions que per Pintat «són el mateix».

«No ens representa cap formació, i menys DA o el PS que es retroalimenten tirant-se els plats pel cap» va afirmar Pintat, que va assegurar que des del seu partit «defugim de la improvització, de la tecnocràcia i els populismes, és a dir, «allò que ha empobrit la classe mitjana».

En la línia de la crítica a les dues candidatures que parteixen com a favorites a l’enquesta que va publicar ahir el CRES, Pintat va manifestar que l’actual cap de Govern en funcions Toni Martí «és el xef de cuina que ha polaritzat els darrers quatre anys». A més, envers la formació que encapçala Xavier Espot també va carregar per «haver desmuntat la taula d’habitatge a l’estiu i ara proposar mesures populistes i urgents que vindran a generar més costos».

En relació amb el programa electoral, Pintat va declarar que «sabem quins diners es poden gastar, a on han d’anar i com els hem de pagar». Per això, des de terceravia advoquen per un model econòmic que «ha de permetre assentar les bases del futur». Respecte a l’acord d’associació amb la UE, el líder de terceravia va insistir que «Europa per si sol no té sentit si no és per fer prosperar l’economia».

Quant als candidats que integren la llista nacional, el líder polític més conegut segons el CRES va expressar que «hi ha moltes persones que per primera vegada s’impliquen en la política i volen un canvi», quelcom que Pintat va valorar de manera positiva. D’altra banda, Pintat va comentar que la candidatura de tercera via «no s’acaba amb les eleccions del 7 d’abril», ja que el considera com «un projecte de llarg termini».