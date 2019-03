Espot aposta per mesures «realistes i assumibles»

DA va presentar ahir el seu programa electoral que té com a eix vertebrador la «sostenibilitat» i que s’estructura en quatre grans temes: l’economia, la societat, el medi ambient i les institucions. El candidat a cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del candidat nacional Carles Enseñat i la número dos de la llista territorial de Canillo, Mònica Bonell, va afirmar que totes les mesures que s’han inclòs en el programa són «realistes i assumibles» i que «no farem volar coloms». En aquest sentit, va assegurar que abans d’afegir mesures com l’apujada del salari mínim de forma progressiva fins als 1.200 euros s’ha estudiat l’impacte financer que tindran tant per l’Estat com pels empresaris.



En l’apartat social, també destaquen mesures com l’ampliació de la seu universitària amb la voluntat de crear un campus pels estudiants, la creació del servei d’atenció integral a les dones o «afrontar seriosament» la sostenibilitat de les pensions. En aquest darrer cas, Espot va remarcar que «les opcions ja són conegudes» i que, tot i que cal un debat pausat i que inclogui també les altres formacions polítiques, des de Demòcrates són partidaris d’una solució «que englobi més d’una mesura» tal com ja apuntava l’informe de la CASS amb l’objectiu que «siguin menys traumàtiques». La qüestió és complexa i s’hauria de treballar, ja que també va apuntar en la possibilitat que els canvis fossin transitoris i no per a tothom igual, posant d’exemple que no seria el mateix en el cas d’una persona que li queda només un any per jubilar-se, que algú que té pocs anys cotitzats.

Infraestructures

Entre d’altres moltes propostes, en la majoria de casos amb una línia força continuista dels dos governs demòcrates, també destaquen les infraestructures. En el cas de l’heliport, Espot va voler remarcar que hi són favorables però que no tirarà endavant si no té el suport de la plataforma veïnal. També van anunciar que tenen prevista una partida per construir la rotonda del Punt de Trobada, així com un cementi laic. D’altres tindran continuïtat com ara la posada a punt de Ràdio Andorra o la construcció del Museu de l’Automòbil.