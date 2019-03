Arrenca la campanya

Els partits polítics han iniciat aquest matí l’enganxada de cartells de l’inici de la campanya per a les eleccions generals que se celebraran el pròxim 7 d’abril. Demòcrates per Andorra ha realitzat el primer acte a la Massana, igual que la formació parroquial Ciutadans Compromesos. Liberals d’Andorra, el Partit Socialdemòcrata d’Andorra i Progressistes SDP han escollit la capital per estrenar la campanya, mentre que Andorra Sobirana i Units pel Progrés s’han decantat per Escaldes-Engordany. Teceravia ha efectuat la primera enganxada de cartells a Canillo. La coalició d’Acord ha començat a Sant Julià de Lòria.