Detingut el conductor d’un vehicle andorrà per l’atropellament mortal d’un ciclista

Aquest migdia un tot terreny amb matrícula andorrana ha atropellat mortalment a un ciclista a la carretera N-260, al terme municipal de Martinet. L’accident s’ha produït després que el vehicle envaís el carril contrari i topés frontalment amb el ciclista. El conductor ha estat detingut per un delicte d'homicidi imprudent. Els Mossos d’Esquadra li han efectuat un control d’alcohol i drogues, que han donat negatiu.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació