On estan els arbres?

Tot i que l’any passat l’avinguda Meritxell va estar quatre mesos de potes enlaire per tal de ser remodelada i transformar-se en una avinguda més bella, ampla i pensada per als vianants, part de la ciutadania no va quedar satisfeta amb aquests resultats i troba a faltar-hi vegetació. Vuit mesos enrere, Meritxell Martínez Nieto va engegar una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org dirigida al Govern d’Andorra perquè l’eix central de la capital aculli arbres i deixi de ser «un passeig de ciment i lleig».

L’objectiu es va fixar en 1.500 firmes i al llarg dels quatre primers mesos ja es van superar les mil. De tota manera, just després la petició va quedar a l’ombra fins que fa una setmana l’impulsora va reactivar-la amb un article sobre la importància de tenir arbres en una ciutat. En el text, va destacar els seus beneficis. «Milloren la qualitat de l’aire perquè són agents actius que redueixen la contaminació atmosfèrica, ja que els arbres generen oxigen i absorbeixen diòxid de carboni i retenen la pols i les partícules que hi ha a l’aire», va argumentar. A més, va destacar que ajuden a reduir el soroll propi de qualsevol gran ciutat, ja que el moviment de les fulles actua d’aïllant acústic i, per tant, permet apaivagar el so dels clàxons, les sirenes, els crits o les obres.

Finalment, «els arbres ajuden a regular el clima i a purificar l’aigua que es filtra en el sòl». Més enllà de generar més humitat en l’ambient, la vegetació fa incrementar la temperatura a l’hivern i disminuir-la a l’estiu, a més d’actuar com a pantalla contra el vent, la pluja, la neu, la pedra o els raigs solars. Tots aquests arguments han permès que amb tan sols una setmana la petició s’hagi apropat a pràcticament les 1.200 signatures, a punt d’assolir l’objectiu proposat. Malgrat que l’eix central de la capital no hagi deixat de ser un atractiu turístic, la ciutadania reivindica un major embelliment del que va proposar el Comú d’Andorra la Vella amb les últimes obres de remodelació.