Endy Kinif, nova cònsol honorària de Bèlgica al Principat

Tal com va indicar l’Ambaixada de Bèlgica a Espanya en el moment que va llançar aquesta convocatòria, la nova cònsol té com a objectius «representar Bèlgica davant les autoritats locals, prestar serveis consulars als ciutadans belgues d’Andorra i promoure el desenvolupament de les relacions comercials i econòmiques entre els dos països».

L’empresària Endy Kinif s’ha convertit en la nova cònsol honorària de Bèlgica al Principat després que el càrrec hagués quedat vacant el passat mes d’octubre quan va renunciar-hi l’excònsol Marc Ostoja-Kuczynski per una malaltia. Kinif és copropietària de Llum Creativa, una empresa especialitzada en la fabricació d’il·luminació i de pantalles LED de la marca ARCH que des d’Andorra la Vella exporta els seus productes a més de 40 països d’arreu del món, sobretot d’Europa i l’Orient Mitjà.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació