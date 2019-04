La Policia rep un toc d’atenció de França per problemes d’ordre públic

La lluita contra el contraban del tabac s’ha intensificat des que l’any passat es va posar en marxa el Grup d’Antifrau amb dos efectius dedicant-s’hi en exclusiva. Si bé al llarg del 2018 van realitzar-se fins a 31 detencions per aquest delicte a més de comissar un total de 60.492 paquets de tabac, la pràctica del contraban ha derivat en problemes d’ordre públic a França. «Els cossos de seguretat i fins i tot el procurador de la regió francesa de Foix ens han alertat que ells estan tenint problemes d’ordre públic», va explicar en una entrevista a aquest rotatiu el cap de la Unitat de Fronteres i Estrangeria (UFE), l’oficial Marc Serrat.

De fet, Serrat va detallar que molts contrabandistes que creuen en cotxe per la frontera francoandorrana, un cop al territori veí, condueixen beguts i a gran velocitat, se salten elscontrols policials, circulen sense assegurança i inclús han arribat a provocar accidents. «França ens ha demanat que ho aturéssim perquè creuen que els nostres esforços són insuficients o estan mal encaminats», va apuntar l’oficial tot remarcant que «a Andorra de moment ens respecten bastant i estem evitant que ens passi el mateix».

Acord a mig gas

Precisament va ser a l’abril de l’any passat quan va entrar en vigor l’acord de cooperació transfronterera amb França en matèria policial i duanera que s’havia tancat al 2014 i que tenia com a principal objectiu la lluita contra l’augment del tràfic il·legal de tabac. El cap de la Unitat de Fronteres i Estrangeria va explicar que des d’aleshores els cossos col·laboren més estretament, però que «ara s’està intentant revisar tot el conveni per actualitzar-lo i sobretot aconseguir agilitzar-lo».

El cap de l’UFE assegura que la vigilància amb drons encara no s’ha concretat ni posat en marxa

Entre les mesures prioritàries, hi havia intensificar l’intercanvi d’informació i les accions coordinades entre els dos cossos duaners i policials, com les patrulles conjuntes, per tal de conèixer millor l’operativa dels contrabandistes i de poder intercepatar-los en qualsevol punt fronterer, a part de passar a efectuar més controls als comerços de venda de tabac. Tot i que un altre dels propòsits era posar en marxa un sistema de vigilància aèria amb drons que es fonamentaria en la tecnologia francesa, Serrat va assegurar que «de moment no s’ha concretat ni té coneixement que s’hagi fet». De tota manera, va advertir que el control en muntanya «és molt difícil» i que un dron no els permetria actuar més ràpid, ja que la clau està en comptar amb més mitjans humans i intervenir en el moment que els traginers es troben en un punt determinat. «Així tens més possibilitats de controlar la persona», va manifestar l’oficial tot recordant una operació en què havien disposat d’un helicòpter però igualment se’ls va escapar una persona.

Necessitat d’immediatesa

El cap de la Unitat de Fronteres i Estrangeria va voler destacar que hi ha «una bona comunicació» entre la Policia, els cossos duaners, la Gendarmerie i la Guàrdia Civil. «Sempre informem de qualsevol dispositiu que muntem, però l’objectiu és poder actuar immediatament i sense previ avís representa una dificultat afegida», va admetre Serrat. Per això, va assenyalar que la millor opció és «muntar una operació amb el màxim de possibilitats cobertes per garantir l’èxit de la intervenció».

Marc Serrat: «El reforç del control del contraban té un resultat, però no és tan efectiu com quan intervé el Grup d’Antifrau»

Segons va relatar l’oficial, normalment tots els operatius del Grup d’Antifrau donen els seus fruits perquè abans ja coneixen la casuística del grup i, per tant, van molt «a l’encert». Més enllà d’aquestes intervencions, però, va explicar que quan disposen d’un romanent de gent que no ha de cobrir les fronteres, reforcen el control del contraban i envien patrulles sobretot al Pas de la Casa, que serveixen com a eina de prevenció. «Tenen un resultat, ja que aleshores els contrabandistes es desplacen cap a altres punts fronterers, però no és tan efectiu com quan intervé el Grup d’Antifrau, que és molt més precís i actua tant en els punts de venda com de distribució i compra», va voler remarcar Serrat.