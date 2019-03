L’acord d’associació marca la diferència d’Andorra Sobirana

D’una banda, una bandera andorrana amb un filferro de punxes al centre sota el lema Andorra presonera i les sigles de DA, PS, L’A, terceravia i SDP. De l’altra, una simple llista amb 14 noms i el lema Andorra Sobirana. Així, amb moltes ganes de «donar canya», va arrencar ahir a Escaldes-Engordany la penjada de cartells d’Andorra Sobirana (AS) amb Eusebi Nomen al capdavant. Ara bé, donar canya no significa jugar brut i Nomen va preveure que s’acosten dies en què només s’han d’aportar «solucions constructives» per al país i cal oblidar-se «les coses del passat» i els «retrets personals» amb la resta de candidats.



Per diferenciar-se de les altres formacions i per presentar-se com una alternativa real, AS ha apostat per portar Europa com a punt principal, ja que segons el cap de llista és «la qüestió que preocupa a més gent». De fet, el lema Andorra presonera del seu cartell fa referència a una reclusió del Principat per part de Brussel·les si finalment es materialitza un acord d’associació amb la UE com l’actual. AS demana prudència i que «no ens precipitem amb una negociació que és per sempre i que no té marxa enrere», va requerir Nomen.

El Brexit d’exemple

En aquest sentit, el cap de llista va considerar que Andorra ha «d’aprofitar» la situació que està vivint actualment el Regne Unit, ja que està negociant una nova forma de relació basada en el lliure comerç –el que suposa també lliure circulació de mercaderies i serveis– però sense assumir la màxima legislació europea, «exactament, el que Andorra necessita», en paraules de Nomen. Aquesta hipotètica fórmula, per a AS, podria servir d’inspiració per a altres països, Andorra inclosa, que volen una relació d’integració comunitària diferent.



Nomen va recordar que la resta de candidatures defensen d’una manera o altra l’acord d’associació i l’única diferència que hi ha entre elles és que «uns volen fer el referèndum i els altres no o que uns diuen que negociarien millor» del que ho ha fet fins ara el Govern sortint. Així, AS es desmarca de l’acord d’associació i es dirigeix cap a un tractat de lliure comerç, seguint el mateix camí que obrin els britànics amb el seu Brexit. «Un cop veiem com evoluciona tot això, prendrem una decisió sobre Andorra, que té el dret a ser tractada com la nació més afavorida», va asseverar Nomen.

Diferents també a Canillo

Com la circumscripció nacional, la territorial de Canillo –única parròquia amb representació– també va voler marcar diferències i ahir va arrencar la penjada de cartells a Prats. «Tothom comença sempre pel comú o el Palau de Gel i jo volia quelcom diferent. Prats és preciós i m’he quedat molt sorprès de tota la gent que ha vingut a mostrar-nos el seu suport», va admetre el cap de llista, Ricard Riba. Allà va atendre les inquietuds dels veïns i va tenir l’oportunitat de donar a conèixer les seves principals propostes que «van ser molt ben rebudes». A patir d’avui, però, comença el gran repte que consistirà a «fer entendre, porta a porta dels canillencs, que per sobre dels personalismes, hi ha un programa electoral, va valorar Riba.