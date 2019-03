«Justícia social i dignitat» per reconstruir l’estat del benestar

Trobar l’equilibri que ajudi a reconstruir l’estat del benestar –actualment «malmès pel Govern de DA»– és l’objectiu principal d’Units pel Progrés d’Andorra (UPA). Per aconseguir-ho, segons va explicar el seu cap de llista, Alfons Clavera, la formació aposta per mesures que s’encarnin en el progrés dels ciutadans i de les empreses, a través de la «justícia social» i la «dignitat de totes les persones».



Entre els diferents punts del programa electoral, Clavera va destacar la importància d’apujar el salari mínim a 1.400 euros, «d’acord amb el cost de la vida real del país perquè tota la societat visqui dignament». Així mateix, les pensions s’haurien d’incrementar fins als 1.200 euros per evitar que «els nostres padrins marxin a viure fora d’Andorra», ja que la pensió que reben no els és suficient. Aquests 1.200 euros, però, podrien ser compensats amb ajudes socials «en els casos que sigui necessari».



Un altre pilar fonamental del programa és la creació d’un gabinet d’habitatge, mitjançant polítiques de preus accessibles que eviti l’exclusió social i oferint incentius fiscals pels propietaris que posin els seus pisos a lloguer. En la mateixa línia, UPA preveu «acompanyar» els amos d’habitatges no declarats a l’estranger perquè «sàpiguen què han de fer per regularitzar la seva situació fiscal», de manera que la llei de l’oferta i la demanda incentivi una baixada en els preus dels pisos.



Altres propostes

«Fomentar la democràcia participativa a través de llistes obertes» és un altre punt clau d’UPA. «Creiem que la població està desencantada a l’hora de votar perquè no pot compondre l’ordre de la seva llista», va valorar Clavera, tot recordant que abans de l’aprovació de la Constitució l’any 1993 la celebració de comicis funcionava així: «Andorra és un país petit, en el qual la gent coneix els candidats i volem que sigui l’elector qui marqui l’ordre de la llista». A més, UPA creu que cal una llei de responsabilitat política, basada en codis de bona conducta i de bon govern que fomenti la transparència i la designació de càrrecs en l’Administració segons les capacitats, la preparació i la trajectòria professional de cada polític. A més, Clavera va qualificar d’«injusta i inconstitucional» la Llei de la Funció Pública.



Pel que fa a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), UPA considera fonamental protegir les empreses i que es ratifiqui amb el consens de tots els sectors socials. «Es tracta del futur d’Andorra i tothom ha de participar, però si es vol fer un referèndum, no es pot tractar d’esquena a la ciutadania. La gent ha d’estar ben informada i ser conscient de quins són els reptes del país», va etzibar Clavera.



D’altra banda, i en matèria de serveis socials, el cap de llista va prometre ajudes econòmiques per a les famílies nombroses, monoparentals o amb algun dels seus membres amb discapacitat.

Campanya neta i legal

Pel que fa a la campanya electoral, la número dos d’UPA, Raquel Fernández, va augurar una campanya «neta», centrada «única i exclusivament en el nostre programa electoral» i va assegurar que es respectaran totes les propostes, «sempre que no es tracti de res il·legal». «Tothom té dret a expressar la seva opinió, però si xoca contra la Constitució, nosaltres ho denunciarem perquè serà una proposta inviable i irresponsable», va matisar Clavera.