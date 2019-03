Pintat promet defugir «del cultiu de la dependència i el populisme»

Sota un sol radiant les dues furgonetes blanques que transportaven els membres de la candidatura nacional de terceravia van arribar a Canillo, puntuals, per tal d’engegar la tradicional enganxada de cartells que marca el tret d’inici a la campanya electoral. L’equip de Pintat es va estrenar amb la cola i els cartells en els espais reservats davant del Palau de Gel.



Primera parada a la parròquia que protocol·làriament li pertoca la primera posició. Com passa sempre en el cas de les llistes encapçalades per Josep Pintat. «Som gent respectuosa amb els costums», va assegurar el candidat a cap de Govern de terceravia només de començar l’acte envoltat de la resta d’integrants del tiquet nacional.

Posicionament

Un Pintat pausat i seriós, com és habitual, que va deixar clar que la seva proposta «defuig del cultiu de la dependència i del populisme, que són els altres dos blocs, i fomentem el progrés econòmic per generar l’autonomia de les persones». Segons el candidat aquest és un aspecte «essencial» i va remarcar que en aquests comicis els ciutadans podran triar entre dues maneres de fer: «els que vulguin el cultiu de la dependència i els que vulguin el creixement econòmic». El polític lauredià va assegurar que «fins ara Andorra s’ha empobrit i aquesta forma de fer no pot continuar, l’alternativa és terceravia». Una proposta que va explicar que està formada per «gent que s’implica amb el país i que vol estar a prop de les persones».



Amb el lema Andorra ets tu, els components de terceravia van anar recorrent totes les parròquies, seguint el citat ordre protocol·lari, de manera que també van poder intercanviar moments amb els candidats de les candidatures territorials que també havien fet la corresponent penjada de cartelleria a les parròquies corresponents.



Arribats a la Massana, el número dos de la llista nacional, Joan Carles Camp, va voler fer-se seus, també, els suports que reculli Ciutadans Compromesos. «Els massanencs i massanenques estaran representats al Consell General per terceravia i el nostre company Carles Naudi, amb qui hem treballat colze a colze durant quatre anys».



Malgrat que no van entrar en massa detalls sobre les propostes concretes que porten al programa electoral, alguns dels candidats, tant de la llista nacional com de les parroquials, van començar a apuntar aquells aspectes en què més es fixarà la formació. Sobre l’acord d’associació, la número tres de la candidatura nacional, Ruth Vila, va assegurar que «treballarem per una Andorra on tothom es pugui guanyar la vida, i per al millor encaix amb la Unió Europea».



Per la seva banda, la candidata territorial a la capital, Emi Matarrodona, es va mostrar il·lusionada amb aquesta contesa electoral i va exposar que «estem molt units i volem canvis, però canvis de veritat, sense trampes ni mentides». Sobre la gran quantitat de candidatures que s’han presentat als comicis va apuntar que «hi haurà molt per triar, però s’ha de triar bé perquè Andorra no pot perdre més el temps».



La penjada de cartells va acabar a Escaldes-Engordany, on van assistir tots els candidats de la llista nacional, encapçalats per Pintat i pels dos aspirants de la territorial, Josep Pubill i França Riberaygua. Allí, el número set de la formació, Josep Baliellas, va afirmar que «terceravia és la formació que farà una nova política a Andorra».



Una arrencada optimista, segons Pintat, que va dir que les expectatives eren «excel·lents» a totes les parròquies.

L'Anècdota: Tots els espais per a terceravia

El bon humor va marcar l’estrena de la campanya electoral entre els candidats de la llista nacional de terceravia. Un cop davant del Palau de Gel de Canillo i amb tot el panell destinat als cartells de les diferents formacions en blanc, un dels aspirants (reservarem l’anonimat) va bromejar: «Tenim cartells de sobres? Perquè podríem omplir-ho tot amb els nostres i si després algú diu alguna cosa els diem que ens hem equivocat!». La proposta va arrencar algunes rialles, però com no podia ser d’una altra manera va quedar aquí. En una broma. Acte seguit una mica d’esprai per encolar i Pintat i Camp van col·locar el cartell amb força traça i sense massa problemes per fer-lo aguantar.

Majoral vol ampliar el campus universitari i finalitzar el vial lauredià

La candidatura de Sant Julià de Lòria de terceravia encapçalada per Josep Majoral i Carine Montaner es va presentar ahir al matí amb el suport dels tres suplents Oliver Alís, Meritxell Baró i Sònia Carrillo assegurant que es presenten per responsabilitat, per afany de servei a la ciutadania i per aportar al present i al futur del país.



En clau parroquial el candidat territorial va explicar que les seves prioritats seran que es finalitzi el vial perquè és prioritari tant per a la ciutadania com per als visitants, també es vol ampliar el campus universitari i tornar a situar la parròquia com l’epicentre cultural del país.



De fet, Majoral va insistir que «DA i PS tenen la mateixa manera de fer. DA ha empobrit el país i el PS s’ha retroalimentat d’aquesta manera de fer amb populisme i sense aportar solucions realistes». Així, va subratllar que «l’única alternativa clara i concreta, amb 100 punts al programa, és terceravia. 100 punts clars i concrets, interrelacionats, que tenen com a objectiu fer créixer l’economia interna, el que aportarà solucions a tota la problemàtica existent en l’àmbit econòmic i social».



Per la seva banda, la número dos de la llista parroquial, va afegir que presenten «un programa basat en una anàlisi acurada del context econòmic i social i dels problemes actuals. Les nostres propostes són realistes i innovadores». Montaner va argumentar que «una promesa és un deute» i que, per tant, «comprometre’s sense haver fet una anàlisi acurada de què comporta la mesura només per comprar vots és una irresponsabilitat. Nosaltres proposem solucions per al creixement econòmic per millorar la salut del teixit social». Tots ells van acompanyar Josep Pintat en la penjada de cartells que van fer a la tarda.