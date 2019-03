Naudi s’estrena clamant «humanitat» en el tracte amb les persones grans

Els candidats de Ciutadans Compromesos (CC) van engegar els actes de campanya ahir a la tarda mateix, després de la penjada de cartells que havien fet durant el matí. Carles Naudi i Raul Ferré van estrenar-se amb una visita a la casa pairal on van parlar sobre salaris i pensions dignes. «No podem estar d’acord amb situacions que també ens afectaran a nosaltres com que hi hagi uns salaris o unes pensions massa baixes», va manifestar Naudi, recordant que hi ha qui va treballar durant uns anys en què no era obligat cotitzar a la CASS. En aquest sentit va indicar que al programa porten mesures per revertir aquesta situació, «però no només econòmiques, sinó també de tracte». Naudi va subratllar que les persones grans «es mereixen un tracte més humà» i sovint requereixen un «acompanyament» per a fer alguns tràmits.



Precisament, en relació al cost, de per exemple, alguns certificats, des de CC es proposa que les persones majors de 65 anys puguin fer aquests tràmits de manera gratuïta. D’altra banda, també aposten per ampliar la base tributària perquè així les arques de l’Estat disposin de diners per poder pagar unes pensions més altes.



Unes promeses que van arribar després d’una penjada de cartells que es va fer al migdia amb els dos candidats acompanyats per un bon nombre de seguidors i membres de la plataforma, un fet que segons Naudi «demostra que som un grup de gent amb ganes de treballar i que no som pocs». Això sí, va voler defugir el paper de favorits. «Crec que dir això és fer-nos un mal favor, perquè quan et relaxes és quan perds els partits», va declarar, afegint que «lluitarem amb il·lusió fins al final perquè pretenem ser escollits», però reiterant que «no podem anar confiats perquè ens trobarem que els electors no ens escolliran».



CC es presenta amb el lema En clau de país perquè «defensem la Constitució, aportem garanties d’estabilitat i governabilitat perquè això ens ha de portar a una pau i estabilitat social, econòmica, política i institucional», va defensar el candidat massanenc.



Quant a les propostes a escala parroquial, Carles Naudi considera que «la Massana ha quedat enrera en comparació amb altres parròquies», per la qual cosa si surten escollits, faran que «tingui veu al Consell General i que tingui una veu que es faci valdre». Els candidats pensen que «la Massana té molt a dir» i per tant, volen que els ciutadans votin «en clau per poder ser rellevants».