L’A aposta per una campanya «propera i molt present al carrer»

«Una campanya molt propera i que doni facilitats a l’elector perquè pugui parlar amb nosaltres. Estarem molt presents al carrer», així va definir el cap de llista de L’A, Jordi Gallardo, les dues setmanes per convèncer els electors que els votin el pròxim 7 d’abril. Tot això, sense perdre de vista el principal opositor i guanyador, segons les enquestes, Xavier Espot, cap de llista de DA. Així, segons Gallardo, també es tractarà d’una «campanya que serveixi per fer balanç dels 8 anys de Govern de DA, encara que sigui feta en positiu, que serveixi perquè la gent no s’oblidi d’aquets anys i que tinguin consciència a l’hora de dipositar el vot» perquè «DA no pot representar cap canvi perquè és un projecte de continuïtat».



«La política i el país necessiten un canvi. En les formes també, no es pot seguir gestionant com aquests vuit anys», va concloure Gallardo.

Realista

Per definir el seu programa, Gallardo també va ser directe i breu: «Realista». Segons el cap de llista, perquè «respon al que la gent ens ha demanat, pensa en el país i en els seus ciutadans, en la sostenibilitat i no oblida ningú».



De fet, la sostenibilitat entesa àmpliament, tant la mediambiental com l’econòmica, vertebra el programa de L’A: «Ha estat molt ben acceptat el projecte de fer d’Andorrra el primer país del món reserva de la biosfera i que marquen aquestes línies estratègiques i de decisions polítiques. També des del sector privat que alineïn el creixement d’aquest país, que doni oportunitats a tothom i que pensi en la competitivitat de les empreses amb una sostenibilitat en el temps. No es pot créixer de qualsevol manera, no és beneficiós per al país», va insistir Gallardo. Aquesta aposta, enllaça, segons el cap de llista amb «el model de país que volem: on la gent es guanyi bé la vida però on també tingui qualitat de vida». «També s’ha de fer un repensament del transport públic, que no funciona» va apuntar Gallardo en referència a la seva aposta per, entre d’altres, incorporar el transport per cable a la xarxa.

Ambicions



«No renunciem a res, estem tenint molts bons inputs, la gent ens anima molt, el projecte està entrant molt bé», va comentar Gallardo tot passant de puntetes per damunt de la pregunta de quins resultats concrets de representació al Consell General s’havien marcat.

Com en d’altres ocasions, va reiterar que, en cap cas, el pacte a les circumscripcions territorials amb el PS els perjudica perquè cap dels dos partits perd l’essència: «No volem deixar de ser el que som». A més, segons Gallardo, demostra que són capaços de posar l’interès general d’un «canvi real» per davant d’altres particularitats de la formació: «Es tracta d’un vot útil per no dispersar el votant que vulgui que el país deixi d’estar gestionat per DA i que tingui una alternativa. És una possibilitat realista i transparent», va expressar.

A la bústia abans del tret de sortida per un error de distribució

La feliç circumstància que el proveïdor avanci la seva entrega es va convertir dissabte al vespre en un maldecap per a L’A, quan van descobrir que el seu programa ja havia estat repartit a algunes bústies de les parròquies centrals. La formació va aturar immediatament el repartiment que, segons van assegurar, havien indicat que comencés a partir de les 12.00 del migdia d’ahir, com preveu la llei, i en cap cas, abans. De moment, cap opositor ha elevat una queixa formal al respecte.

La traça, la brotxa i la cola

El migdia de primavera d’ahir dibuixava ombres curtes al costat dels periodistes que esperaven el primer cartell de L’A, sota un sol de primavera. 12.00 hores, Jordi Gallardo i Ferran Costa, números u i dos de la candidatura nacional, respectivament, apareixen encapçalant la coreografia dels 14 candidats que els acompanyen en aquesta primera enganxada de cartells de la llista nacional. Una salutació ràpida i cordial als presents i Gallardo es posa mans a l’obra. Agafa la brotxa i amb certa naturalitat i traça comença a impregnar la superfície de cola. «Si no resulta com a cap de Govern, té un futur com a pintor», fa broma Costa.



Pel que fa a l’enganxada, ja són figues d’un altre paner. Entre el número u i el dos prenen amb cura el cartell i l’apropen cap a la superfície. El ressegueixen amb les mans per evitar que quedin arrugues o bombolles d’aire, però sense gens d’èxit. Gallardo, únic protagonista del cartell, juntament amb el lema «Una altra forma de ser, una altra forma de fer» i el reclam directe «Vota’ns» han quedat en format de pansa.



Mentre que Gallardo acaba d’atendre els mitjans, sembla que Costa no es resigna a que aquell hagi de ser el resultat final i agafa la brotxa per intentar encolar l’obra mestra millor. Les candidates número tres i quatre, Eva López i Laura Mas, no poden aguantar el riure. «Sí, ho sé, ja m’ho diu la meva dona, que val més que jo em dediqui a pensar i que ella ja farà les coses», fa autocrítica Costa després de demostrar que la plàstica devia ser el seu monstre negre a l’escola.

L’ambient festiu de l’enganxada va seguir durant el tour de les parròquies però s’ha de reconèixer que la qualitat de l’encolada va créixer a cada parada. Tot assaonat, com ja és tradició, amb el pal selfie comandat per Gallardo.