Pallissa per recuperar-se

L’Eurocup ja és passat. Ningú diria que divendres va acabar un somni. Costa de creure. Sobretot després del partidàs que va fer ahir el MoraBanc Andorra, que va mostrar la seva millor versió oferint una pallissa a l’afició per refer-se del disgust. Així, l’equip es va mostrar totalment recuperat i disposat a assumir un repte major: fer un gran paper a la Lliga Endesa.

D’aquesta manera, amb un resultat de 99 a 85, l’Herbalife Gran Canària no va poder aturar a un MoraBanc que el va trepitjar de forma desmesurada, atonyinant-lo sense pietat, com no podia ser d’una altra manera, amb un festival de triples. Dels que malacostumen a l’afició.

El MoraBanc va fer un inici de partit espectacular amb un gran encert en tir exterior de manera que va començar amb dos triples, un de Miki Vitali i un altre de John Shurna. Després va seguir en aquesta línia, anul·lant el Gran Canària. Moussa Diagne va mostrar un gran nivell sota la cistella i va demostrar, de nou, la seva gran qualitat. Així, encara que els rivals intentaven retallar, el MoraBanc sabia liderar i recuperava l’avantatge, a més de fer una feina excel·lent en el rebot. Al final d’aquests primers 10 minuts el resultat era de 29 a 18.

El segon quart va seguir en la mateixa línia, començant amb una esmaixada destructiva de Jerome Jordan. El rebot seguia sent el punt fort de l’equip tricolor mentre que Dylan Ennis prenia el lideratge de l’equip, firmant 17 punts en aquests primers 20 minuts. Va ser una primera part gairebé perfecta, per emmarcar, en la qual les pilotes del Granca no entraven, i per molt que intentaven augmentar el nivell i el ritme, estaven totalment desconnectats del partit, sense poder entrar en el matx, a remolc. El MoraBanc estava mostrant un gran nivell, fent circular la pilota a la perfecció.

A la mitja part, el resultat era de 55 a 35 amb un darrer triple de Shurna en els darrers segons i amb unes estadístiques –10 de 19 en triples– que feien pensar: «I perquè no ho van fer així divendres?». El rival, sens dubte, no va ser el mateix i davant del nou panorama, el MoraBanc va saber tirar de cor i d’energia per esvair els dubtes. Perquè ara, hi ha un nou objectiu al davant. Per què no somiar en complir un nou somni?

En la segona part, en els primers cinc minuts, el MoraBanc va anotar quatre triples més, dos d’Albicy, un de David Jelínek i un altre d’Ennis, augmentant l’avantatge, sense abaixar la guàrdia, sense cedir, defensant dur i atacant amb molta confiança. Els triples seguien entrenant i quan els canaris intentaven fer un mínim esforç, eren neutralitzats.

El retorn de Sanè

Quan faltaven 29 segons per al darrer quart, Landing Sanè va fer el seu debut, entre una gran ovació. Tornava a casa, i de quina manera, mostrant una gran sintonia amb l’equip. En el darrer quart, amb un resultat de 77 a 55, poc podia fer el Gran Canària, excepte maquillar una mica el resultat. Així, l’equip, va demostrar una gran sintonia i al final, el resultat va ser 99 a 85, després que el MoraBanc es relaxés i permetés 30 punts dels visitants que en la segona part, va augmentar el nivell, encara que va ser molt insuficient.

Navarro: «És important per saber a on anem»

L’entrenador del MoraBanc, Ibon Navarro, va explicar ahir que «el que més s’ha de destacar després de la setmana que hem tingut és la mentalitat, que ha sigut extraordinària». «Teníem clar que volíem córrer encara que estiguéssim cansats», assegurava i afegia que «ha estat un partit molt important per saber d’on venim i a on anem».

«Quan vam jugar allà, vam anar amb la idea que tenien cansament i ens va passar un huracà, i avui, en canvi, ha estat al revés», indicava i reiterava que «amb un entrenament, els jugadors han entès el que volíem fer, sobretot el ritme».

Així mateix, va explicar que tot i que s’han alliberat de partits «els jugadors prefereixen jugar que entrenar», però que, en canvi, «tindrem menys viatges» i això, «ens ajudarà». De cara al pròxim partit, «intentarem que l’equip arribi bé, descansat, però no amb una marxa menys».

Pel que fa a l’estrena de Landing Sanè a la competició, Navarro va explicar que «ens ha ensenyat què ens pot donar» i que «ens ajudarà en sensacions i també ho farà en el quatre, encara que Shurna i Upshaw estan molt bé». «És molt polivalent, arriba fresc, amb ganes, ha captat ràpidament la química de l’equip i la seva reacció ha estat immediata», concloïa.