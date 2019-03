El PS s’ofereix com a costurer «d’una societat fracturada»

Amb el puntual repic de campanes de l’Església de Sant Esteve a les 12.00 hores arrencava formalment la campanya electoral d’un PS que parteix, segons l’última enquesta del CRES, com a màxim perseguidor front a l’hegemonia de DA. A diferència del 2015 quan van optar per Escaldes-Engordany, enguany els candidats de la rosa van citar-se a la capital, un feu que esperen recuperar després que la irrupció de la formació taronja els hi prengués, per procedir a la tradicional penjada de cartells. El darrer en arribar a la Plaça Príncep Benlloch, acompanyat de les seves dues filles, va ser el cap de llista Pere López, l’únic aspirant a cap de Govern que repeteix sota les mateixes sigles, respecte als comicis de fa quatre anys.

Així doncs, ja amb experiència en termes de bricolatge, el propi López va ser l’encarregat, amb l’ajuda de la candidata número 2 a la llista Susanna Vela, d’agafar la brotxa i escampar la cola a la plataforma on aniria enganxat el cartell Una andorra per a tothom, l’eslògan de la campanya del PS. Acte seguit els dotze integrants restants de la circumscripció nacional van acompanyar també amb els seus líders davant les càmeres i tots plegats van donar per finalitzat l’acte amb un crit conjunt de l’esmentat lema de campanya.

López: «En el nostre projecte de país tothom ha de tenir la seva oportunitat sigui quina sigui la seva circumstància»

Amb el Comú d’Andorra la Vella de fons, el cap de llista del PS va comparèixer davant els mitjans amb un missatge de doble premissa. Per una banda confrontar amb la candidatura que encapçala Xavier Espot, qui ja ha declarat en reiterades ocasions que veu a López com el seu màxim rival. «Després de vuit anys de DA avui tenim el nostre país dividit i fracturat econòmicament i socialment, en qüestió d’igualtat d’oportunitats i igualtat de drets». I en segon lloc va oferir-se com la única solució inclusiva. «Som l’oportunitat per tornar a cosir aquesta societat dividida en un projecte que està pensat per a tots i per a totes, perquè tothom tingui oportunitat per desenvolupar el seu projecte de vida».

En aquest sentit, López va concretar que Una andorra per a tothom més que un eslògan de campanya respon a «un projecte de país compartit en el que tothom ha de tenir la seva oportunitat sigui quina sigui la seva circumstància». Per aquesta raó, el líder del PS va insistir que «sense tothom serà impossible superar la situació de fractura, de divisió i engrandiment de les dificultats».

De fet, del discurs de López es desprenen diversos paral·lelismes que van en consonància amb el que ja va predicar a l’inici de campanya de la darrera contesa electoral. En aquell moment el seu adversari polític era Toni Martí però l’argumentari carregava contra la mateixa diana: «venim de quatre anys de retrocessos molt significatius en matèria social, fiscal i econòmica» . No obstant això, no tot són diferències en relació a DA, ja que durant la intervenció d’ahir López també va confluir amb l’eslògan demòcrata —Les persones compten — al definir el seu projecte com «una Andorra que compta amb les persones d’aquest país».

Posteriorment a l’enganxada a Andorra la Vella, López i altres integrants de la llista nacional han recorregut les altres sis parròquies del país per fer costat a les candidatures territorials sota el paraigua de d’Acord. Una de les seves cares més conegudes és la cap de llista a Escaldes-Engordany Rosa Gili, que des de fa sis dies es mostra molt activa a les xarxes socials realitzant cada dia un vídeo-resum de la jornada.

Demà dimarts a les 21.30 el PS farà el seu acte inaugural de campanya a la Sala Prat del Roure a Escaldes-Engordany, on està previst que els socialdemòcrates desgranin les mesures de les 44 pàgines d’un programa electoral que ja està disponible a la seva pàgina web.

L'anècdota: La cursa amb terceravia

Malgrat que la penjada del cartell estava prevista per a les 12.00 hores, aquesta no s’ha produït fins 20 minuts més tard degut a que el PS no tenia clar quin és l’espai que havia d’ocupar a la plataforma. Esperant la confirmació oficial, els candidats han aprofitat a fer-se la tradicional foto de família quan de sobte la presència d’un altre partit ha fet saltar les alarmes.

La candidatura parroquial de terceravia a Andorra la Vella, que tenia hora d’enganxada a les 12.10 per no contraprogamar als socialdemòcrates, es disposava a enganxar el seu cartell a les 12.15 perquè entenia que el PS ja ho havia fet, quelcom que ha generat una petita confusió.

Finalment la llista encapçalada per Emi Matarrodona ha accedit esportivament a esperar com a espectadors de la penjada de cartell del PS, però de l’enrenou també se n’ha vist afectat de retruc SDP quan a les 12.30 ha coincidit amb la penjada de terceravia.