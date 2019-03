Roig aspira a «incidir en el futur» amb un projecte a 10 anys vista

Sigui quina sigui la situació, el lloc o el moment, sempre té una paraula per Sant Julià de Lòria, on resideix i on ha sigut conseller de Cultura durant l’última legislatura. Per això, el cap de llista de Progressistes-SDP, Josep Roig, va encetar la penjada de cartells a la seva localitat i acompanyat pel gruix dels membres de la candidatura nacional. En una campanya que, a parer seu, es presenta «apassionant», va insistir en els tres pilars que sustenten el «projecte de país i d’una duració de 10 anys» que presenta el partit: un programa social, progressista i obert a Europa per «dona solucions als problemes de la ciutadania».

Roig: «El futur del país implica debatre i buscar consensos en els punts que afecten la ciutadania»

Roig defensa la «plena implementació» de l’Estat del benestar amb un «habitatge digne» i uns sistemes sanitari i educatiu «de qualitat». Per sustentar-lo, però, el partit és conscient que l’economia ha d’acompanyar. En aquest sentit, els progressistes garanteixen una «economia ben forta i diversificada al servei de les persones». Concretament, en una que sigui «productiva gràcies al sector del comerç, empresarial i bancari».

Credibilitat i confiança

«Volem incidir en el futur d’Andorra i fer-ho des de dins de les institucions», va afirmar Roig, tot i que no es va mullar en dir quina representació parlamentària aspira a aconseguir, tot i que l’enquesta política del CRES publicada la setmana passada dona a SDP el 5,9% dels vots, lluny de l’11,7% que va aconseguir en els comicis del 2015. Per ser present en el pròxim Consell General, el progressista ofereix «credibilitat» a la ciutadania per així «generar confiança en el futur del país».



Roig reconeix que la campanya girarà entorn de tres temes centrals: l’habitatge, l’acord d’associació i l’avortament. Respecte a la problemàtica del lloguer, proposar instaurar un topall econòmic en les renovacions de les rendes. Sobre Europa, sosté que «l’obertura és necessària», però no renuncia al fet que vagi lligada a una «política d’Estat». Quan a l’avortament, reclama la despenalització en els tres supòsits, una fórmula que assegura que pot cohabitar amb el Coprincipat. «No contemplem un altre model d’Estat que no sigui l’actual», indica al respecte.

Oberts a pactes postelectorals

Els progressistes van tancar la porta a qualsevol pacte preelectoral, però després del 7 d’abril l’obren de bat a bat per «tirar endavant el país». «La situació d’Andorra és tan delicada que no podem posar cordons sanitaris», va precisar. Preguntat per una aliança amb alguna formació en concret, Roig va oferir «ponts de diàleg i debat» a totes elles. «Entenem que el futur del país implica debatre i arribar a punts comuns i de consens en els aspectes que afecten la societat, tot posant sobre la taula el projecte de país que volem», va explicar.

Campanya «neta»

Després d’un final de legislatura ardu i d’una precampanya intensa, el cap de llista de Progressistes-SDP espera que la campanya sigui «neta» i que no hi hagi una «política de crispació». «El nostre mantra és confrontar idees i potenciar el debat», va detallar, tot i precisar que «no hem d’obviar l’herència de DA», que considera que en vuit anys ha provocat «una fractura social evident». Respecte a aquest assumpte també es va pronunciar el candidat parroquial a la capital, Àngel Dalmau: «L’únic que ens interessa és Andorra i la seva gent, i les ganes que tenim de canviar de Govern».

L'anècdota: amb calma i sense pressa

El dia d’ahir estava atapeït de penjades de cartells i uns minuts de retard en una parròquia condicionava la resta de l’agenda. Amb la marató que tenia per davant, Roig va arribar a la plaça de la Germandat de Sant Julià quan encara no eren les 11.45 hores. Amb un quart d’hora per davant –l’acte era a les 12 hores–, va anar a saludar amb calma i sense pressa els congregats a la plaça, així com als periodistes que cobreixen la candidatura nacional del partit. També va conversar amb el seu equip i va mostrar les seves impressions a qui les hi demanava. Com va venir, va marxar, tot i que el rellotge ja marcava el ritme. Aficionat a córrer, sap que les curses són llargues i que cal arribar a l’esprint final amb forces.

El termini d’accés a la nacionalitat, als 10 anys

Els progressistes, encapçalats pel candidat nacional, Josep Roig, i el cap de llista a Encamp, Aaron Comella, van reunir-se dissabte amb l’Associació cultural de residents d’Alto Minho, que compta amb més d’un centenar de socis. En la trobada, que va transcendir ahir, van defensar reduir de 20 a 10 anys el termini d’accés a la nacionalitat andorrana en 10 anys. «Juntament amb un bon acord d’associació permetrà tenir els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà de la UE», van afirmar.

Sabedors que la comunitat portuguesa és la tercera d’Andorra quant a població, Roig i Comella van valorar la seva aportació a l’activitat econòmica del país, que creuen que és «positiva», especialment en l’àmbit de les Pimes.