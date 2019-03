Andorra rep a una Albània confosa pel canvi a la banqueta

Molt ha plogut des d’aquell 2 a 0 que Andorra va clavar l’any 2002 a Albània. Avui, la selecció albanesa és totalment diferent i compta amb jugadors de molta qualitat que estan militant a les grans lligues estrangeres i per exemple, el seu capità, Elseid Hysaj juga al Nàpols de la Serie A. Per això, Andorra s’enfrontarà a un rival que exigirà molt físic i en el qual s’espera que mostri la mateixa imatge combativa que va oferir davant d’Islàndia, enfrontament que va perdre per 0 a 2 divendres passat, després d’haver lluitat durant més de 80 minuts.

En aquest context, Albània arriba en una situació complicada, ja que dissabte, el seu seleccionador, Christian Panucci, va ser destituït després de perdre per 2 a 0 contra Turquia i durant l’enfrontament amb Andorra, el conjunt serà dirigit per Ervin Bulku i Sulejman Mema. En aquest sentit, la selecció arriba després de fer un pèssim paper a la Lliga de les Nacions. Sens dubte, l’Albània actual no és la de Gianni De Biasi, tècnic que va aconseguir portar l’equip a l’Eurocopa 2016.

Velocitat i bon atac

El seleccionador nacional, Koldo Álvarez, va explicar que «és un equip que sorprèn per velocitat i pel bé que ataquen», ja que «potencien els extrems i el seu davanter, té molta qualitat». «Això complica molt les coses, però nosaltres som un equip que fins ara hem sigut durs, hem estat bé i hem de seguir en aquest sentit», afegia.

D’aquesta manera, davant de la situació de la selecció visitant, eltècnic andorrà va indicar que «intento preveure el què pot passar». «Hi haurà algun canvi però molta cosa no canviarà, poden variar la manera de defensar i alguna acció a pilota aturada, però res més», aclaria i recordava que «per a tots és obligat guanyar, el canvi d’entrenador els motiva per una situació que hem d’intentar que acabi jugant a favor nostre».

D’altra banda, el capità de la selecció, Ilde Lima, va subratllar que «és complicat recuperar-se en tres dies» però que «el cansament no ha de ser una excusa».

Així, també va opinar sobre la situació visitant i va remarcar que «tindran un seleccionador transitori» i, per tant «serà tota una incògnita». «Juguen a molt nivell, amb jugadors que militen a les grans lligues i han crescut, com Islàndia, per tant, serà molt complicada», reiterava. «Ara toca millorar, el partit passarà per ser molt dur i per confirmar les coses bones que vam fer divendres, però juguem a casa i ho hem de fer amb comoditat», demanava.

Així, Hysaj, va assegurar que «no ens poden condemnar per una derrota». «No hem de pensar en l’entrenador destituït, sabem el partit que Andorra va fer contra Islàndia i ens hem de concentrar per sumar els tres punts», assegurava.