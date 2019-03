Vinyes i Mercader, fora del ral·li de Sierra Morena

«Tot ha passat en el tram espectacle de Còrdova, quan n’havíem completat aproximadament la meitat ens vam quedar sense canvi de velocitats», comentava Vinyes. «Com vam poder vam arribar a l’assistència que estava molt a prop, els tècnics de l’equip van veure el que passava i l’única solució era canviar la caixa del canvi, una cosa inviable en una assistència de 30 minuts, i per tant, no vam poder iniciar la recta final del ral·li cordovès», explicava.

Joan Vinyes i Jordi Mercader no van començar amb bon peu la defensa del títol de la categoria N5 aconseguit l’any passat al CERA. Un problema en la caixa del canvi del seu Suzuki Swift R+ els va obligar a deixar el ral·li de Sierra Morena en finalitzar la primera passada pel bucle de la segona etapa. La cursa de l’Automòbil Club de Còrdova era primera cita de la present edició del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt. En el moment de l’abandonament, el tàndem de l’equip Suzuki Motor Ibèrica ocupaven la quarta posició de la classificació absoluta i eren líders destacat de la seva categoria.

