Albós i Casabella destaquen a la vertical de Disentis

D’altra banda, els altres representants de la Federació Andorrana de Muntanyisme també van fer bons papers. Gerber Martín va ser 33è amb un crono de 35,15, a 15,76% del guanyador mentre que Xavi Areny va ser 37è, amb un temps de 35,75, a 18,06% del vencedor i Carles Serra va ser 39è, amb 36,49, a 18,06% del primer classificat. En categoria femenina, la victòria va ser per Victoria Kreuzer.

Per El Periòdic

