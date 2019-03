Meritxell Palmitjavila: «No entenem que dues formacions oposades a Canillo ara vagin de la mà»

Meritxell Palmitjavila va entrar al Consell General la darrera legislatura en substitució de Jordi Alcobé. Ara, afronta els comicis des de la llista territorial de Canillo i acompanyada de la també experimentada en l’àmbit polític, Mònica Bonell.

–Fa quatre anys van guanyar amb una àmplia majoria amb només un partit a batre. Se’ls complica la victòria contra dues formacions?

–Els darrers anys, Canillo s’ha caracteritzat per una poca oferta electoral, especialment a les eleccions comunals. En aquest sentit, penso que és bo que aquesta oferta s’hagi ampliat enguany. Nosaltres seguirem treballant, escoltant i recollint els neguits de les canillenques i canillencs per revalidar la victòria.

–Quin efecte pot tenir el retorn de Nomen? Pot recopilar els vots més conservadors de la parròquia?

–Canillo sempre ha estat catalogada com una de les parròquies més conservadores, però sempre ha estat a favor dels canvis més importants del nostre país: com la Constitució, la reforma de transferències i competències i, fins i tot, els canillencs entenem la necessitat de negociar un bon acord d’associació amb la Unió Europea.

–El pacte L’A-PS els pot restar vots?

–És important que hi hagi més oferta a Canillo però molts de nosaltres no entenem que dues formacions que han estat diametralment oposades a Canillo ara vagin de la mà. És important saber escoltar els canillencs més enllà de les conteses electorals i no només els 15 dies de campanya.

–La candidatura de Canillo va ser de les que més va costar de tancar. Finalment, la formen dues dones amb experiència en el camp de la política i amb un paper en l’última legislatura. Els pot passar factura el desgast d’aquests anys governant?

–La comissió va valorar que el meu perfil i el de la Mònica Bonell eren els més adients per encapçalar el cartell per a aquestes eleccions. La candidatura que tinc l’honor d’encapçalar és una llista paritària i amb perfils professionals complementaris.

–Un dels projectes més polèmics d’aquesta legislatura ha estat la plataforma de Soldeu. Els bons resultats de les Finals de la Copa del Món avalen la decisió demòcrata?

–Ha estat un dels esdeveniments més importants que ha acollit mai Andorra i han estat un èxit d’organització, d’acollida de visitants i esportistes i d’infraestructures. Aquest projecte només va rebre el suport de Demòcrates i de la Consellera Bonet i, durant la setmana de les Finals de la Copa del Món, tots el celebraven, tot i no haver-hi donat suport.

–El lloguer és un dels principals problemes d’aquesta legislatura. Canillo és de les parròquies amb més apartaments turístics. Creuen que aquest fet agreuja la manca d’apartaments? Quina solució proposen?

–Durant la darrera legislatura, s’ha aprovat la nova llei d’allotjaments turístics que pretén reordenar el sector assegurant la qualitat del servei prestat, alhora que es fomenta el control per evitar els allotjaments il·legals. Canillo és una de les parròquies amb més oferta hotelera i que rep més turistes, sobretot, a la temporada d’hivern. En aquest sentit, els apartaments turístics ens aporten una oferta complementària per a les famílies que ens visiten. D’altra banda, tot i ser una de les parròquies amb més oferta turística, Canillo té els preus del lloguer més baixos.

–Si hagués de triar una proposta del seu programa, quina seria?

–L’acció climàtica, per seguir tenint un país mediambientalment sostenible i una millor qualitat de vida.