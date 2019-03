Cristina Valen: «D’Acord és el resultat de dos partits diferents amb capacitat de dialogar»

Cristina Valen és una de les candidates més joves d’aquestes eleccions. La canillenca i membre de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) afronta ara el repte de liderar una candidatura territorial en una parròquia fins ara taronja.

–Canillo és una parròquia fins ara molt taronja en la qual fa quatre anys DA va guanyar amb molta facilitat. Aquest cop s’han d’enfrontar a dues llistes més. Creu que això divideix el vot o del contrari els dona la possibilitat de tombar els demòcrates?

–El ciutadà guanya en poder escollir entre tres llistes electorals, és un símptoma de més qualitat democràtica. El que passarà el 7 d’abril no ho sabem. Nosaltres, treballarem per donar una alternativa de país sòlida i que l’Estat prosperi des de la parròquia.

–Creuen que l’electorat liberal de Canillo se sentirà representat amb aquest pacte PS-L’A?

–No ho sé. Ens agradaria que els ciutadans entenguin que d’Acord és el resultat de dos partits amb idees diferents (i també amb moltes de compartides) que han estat capaços de dialogar i buscar consensos. Hem trobat llocs comuns i hem treballat les propostes que portem en el nostre programa que, més enllà dels partits, són necessàries per fer avançar Andorra cap a un altre model d’Estat.

–Són l’única força present a les set parròquies. Què els ha portat a estar a primera línia política i què creuen que pot aportar la seva llista als ciutadans?

–Com a PS tenim un històric de llistes a Canillo però és la primera vegada que concorrem amb la candidatura d’Acord. Estar en primera línia política ha estat la conseqüència de la capacitat de diàleg dels dos partits i és, precisament, aquesta capacitat de diàleg el principal actiu que podem oferir als ciutadans.

–Quin efecte creu que pot tenir la irrupció de nou de Nomen a l’escenari polític amb la llista parroquial?

–Celebrem la diversitat de propostes. L’efecte el veurem el dia 7 d’abril, això depèn de l’electorat.

–Si hagués de triar una proposta del seu programa, quina seria?

–Totes les propostes són importants però voldria destacar el canvi en la llei electoral, és una acció política necessària si volem més pluralitat i representativitat al Consell General, i que així sigui més democràtic.

–El lloguer és un dels principals problemes d’aquesta legislatura. Canillo és de les parròquies amb més apartaments turístics. Creuen que aquest fet agreuja la manca d’apartaments? Quina solució proposen?

–Els lloguers turístics sempre agreugen la falta d’apartaments. Proposem polítiques d’habitatge que incentivin l’entrada en el mercat dels pisos que estan buits.

–El principal atractiu de Canillo són les pistes. Tenen alguna proposta per revitalitzar la parròquia més enllà de la neu? De cara a l’estiu les opcions són el Roc del Quer, el Màgic Gliss i el Palau de Gel. Volen ampliar el ventall?

–Discrepo en aquesta afirmació. Canillo té un patrimoni natural i cultural espectacular, com la Vall d’Incles, la Vall del riu i el circuit romànic, entre altres. Aquest patrimoni és un reclam que fa que, cada cop més, sigui una parròquia escollida per residir, tal com ens ha passat als cinc candidats de d’Acord. Creiem que hem d’iniciar un estudi per inventariar aquests béns patrimonials i que puguin ser susceptibles de reconeixement nacional i internacional del nostre territori. Esport, natura i cultura han de ser dinamitzadors del teixit econòmic a Canillo.