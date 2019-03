Ricard Riba: «El pacte PS-L’A divideix el votant que està tip de la mala gestió de DA»

Amb una llarga experiència com a conseller comunal, Ricard Riba s’atreveix ara amb les eleccions nacionals al costat d’Aret Boronat. La de Canillo és l’unica llista territorial que ha aconseguit fer Eusebi Nomen sota el paraigües d’Andorra Sobirana.

–A part de la llista nacional, només presenten candidatura a Canillo. Què pot aportar-hi la seva formació?

–Una manera de fer diferent. Vetllar pel benestar de tots els canillencs, de tots els col·lectius i fer que Canillo sigui una parròquia referent, no només durant els mesos d’hivern sinó desestacionalitzant-la aprofitant tota la riquesa que la natura, i les seves persones, ens regalen.

–Què els ha portat a estar a la primera línia política?

–Encara no hi som, intentarem ser-hi. El fet d’haver estat conseller de comú em va servir per fer un primer contacte en aquest món de servitud cap al ciutadà i he tingut ganes de tornar-hi vistes les desigualtats i la fractura social. D’altra banda, haver estat pare m’ha fet veure la importància de treballar pels meus fills, pels col·lectius més vulnerables i deixa’ls-hi una Andorra millor. Moltes persones reclamen una veu clara i valenta al Consell en comptes de les actuals que defensen interessos de partits o de grups econòmics.

–Canillo és una parròquia fins ara molt taronja en la qual fa quatre anys DA va guanyar amb molta facilitat. Aquest cop s’han d’enfrontar a dues llistes més. Creu que això divideix el vot o del contrari els dona la possibilitat de tombar els demòcrates?

–Presentar-te ja dona opció a guanyar. És evident que divideix el vot i és una pena que d’Acord no prengui consciència que la seva llista no és guanyadora i està fent un favor impagable a DA presentant la seva territorial. Fa quatre anys DA va guanyar amb molta facilitat però han passat quatre anys i justament no han estat els millors per Andorra. Aquest pacte (PS-L’A) divideix el vot del votant que està tip de la mala gestió de DA, que és majoria però es dividirà.

–A les eleccions del 2011, en les quals també es va presentar Eusebi Nomen, es va quedar a les portes d’entrar al Consell. Arribar-hi ara amb un sol conseller ja seria una victòria?

–En aquests moments la llista més votada seria la llista de l’abstenció. Aquesta campanya electoral serà fonamental perquè els ciutadans coneguin les propostes concretes de cada candidatura i no facin tant cas als personalismes. Tenim un gran respecte per l’elector, farem tot l’esforç possible per informar degudament de les nostres solucions i, responent a la seva última pregunta, la decisió del poble sobirà la sabrem el 7 d’abril.

–El lloguer és un dels principals problemes d’aquesta legislatura. Canillo és de les parròquies amb més apartaments turístics. Creuen que aquest fet agreuja la manca d’apartaments? Quina solució proposen?

–Presentarem propostes per resoldre el problema de l’accés a un habitatge digne, entre elles, una llei que fixi que cal acord unànime de tots els veïns d’una comunitat de propietaris per explotar un pis d’ús turístic. No pot ser que un pis doni malviure per sorolls, desconfiança...

–Si hagués de triar una proposta del seu programa, quina seria?

–La de no precipitar-se amb l’acord d’associació, que implica un IVA del 15%, i la incorporació de totes les directives de Brussel·les. Hem d’anar cap a un tractat de lliure comerç. No cal córrer amb un acord irrevocable.