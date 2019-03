Comença el compte enrere

Tret de sortida a la campanya per a les eleccions del proper 7 d’abril. Ahir al migdia tots els candidats de les llistes nacionals i també territorials van començar el seu recorregut pel país per enganxar els seus respectius cartells. Així arrencava la cursa electoral de forma oficial, ja que des de fa setmanes els postulants fan acte de presència al carrer per donar-se a conèixer i començar a presentar les seves propostes. La impaciència de tots els partits de guanyar protagonisme els dies previs a la campanya ha diluït l’inici, que extraoficialment ja fa dies que va començar.



Enguany, sens dubte, la carrera serà llarga i intensa, amb fins a set llistes per escollir a nivell nacional i 24 a nivell territorial amb sigles i cares noves a gairebé a totes les paperetes. Només repeteixen Pere López al capdavant del PS i Josep Pintat, ara com a cara visible de la terceravia després del trencament liberal a mitja legislatura.

Els moviments de colors

El PS, que surt com a principal contrincant de DA, va optar per iniciar la cursa a Andorra la Vella, amb l’esperança de recuperar la capital com a feu socialdemòcrata. Pintat, en canvi, va fer el recorregut des de Canillo, seguint l’ordre protocolari, molt propi del lauredià.



El líder liberal, Jordi Gallardo, també va optar per la capital. Amb les sigles L’A després de la ruptura amb Pintat a mitja legislatura, Gallardo s’enfronta als comicis amb la incertesa de com quallarà un dels aspectes més sorprenents d’aquests comicis: el signat amb els socialdemòcrates a les llistes territorials i sota el paraigües de d’Acord. Una aliança, d’altra banda, que ha estat més ben rebuda a casa dels vermells, a qui les enquestes donen un bon resultat, mentre que les previsions pels blaus són de rebaixa després de la lluita interna que han hagut de superar els darrers mesos. Caldrà veure, finalment, quin impacte té el gir cap al progressisme liberal que Costa i Gallardo han defensat des del principi i cap a on van els vots d’aquells perfils més conservadors. A favor seu cal dir que finalment d’Acord és l’única marca present a totes les parròquies. El dia 7 se sabrà si això és suficient per obtenir presència al Consell.

Només López i Pintat repeteixen mentre DA i SDP es renoven, Gallardo lidera L’A, Nomen retorna i Clavera s’estrena



De fet, les desavinences internes dels liberals han fet néixer dos nous partits: terceravia i Units pel Progrés (UPA), amb Alfons Clavera de líder. L’advocat va deixar els blaus per tenir una visió més conservadora especialement pel que fa a l’avortament i s’estrena en el camp de la política nacional sense presència a cap parròquia.



SDP, ara sota la marca de Progressistes, aposta per Josep Roig, després que Jaume Bartumeu decidís sortir de la primera línia (ocupa l’últim lloc de la nacional). Per la seva banda, els Demòcrates, que arrenquen com a favorits malgrat el desgast de vuit anys de Govern, han aconseguit posar al capdavant la figura de Xavier Espot, que pretén ser continuista però alhora apostar per la renovació, marcant estil propi i allunyant-se de l’ombra de Toni Martí. Amb un perfil seré i cuidador dels detalls, Espot va triar la Massana per començar la penjada de cartells, l’únic lloc on finalment no han fet llista parroquial i que ha generat més expectativa per la incògnita de a qui donaria suport CC en cas de guanyar la territorial.



Finalment, retorna a l’escenari polític Eusebi Nomen amb Andorra Sobirana (AS) amb l’experiència d’haver estat conseller general amb Andorra pel Canvi, partit amb el que es va quedar a les portes de la representació el 2011 i de ben segur que deixarà moments d’espectacle també en aquesta campanya. Durant els dies previs ja va mostrar part de la seva manera de fer portant RTVA a la junta electoral en considerar que se li havia donat un tracte desigual –finalment el TC va negar-li la raó i ell va respondre amb una sèrie de vídeos a les xarxes socials.

Els pactes postelectorals



Les previsions apunten a un Consell General més fraccionat que el darrer. El principal repte dels Demòcrates és revalidar la majoria absoluta, mentre que el PS es postula com la principal formació a abatre. Nomen i Clavera lluiten per entrar i la resta de partits podrien convertir-se en la clau de governabilitat. Progressistes-SDP no descarta cap aliança postelectoral amb ningú, mentre que hi ha al dubte de si Liberals i PS podrien estendre la seva entesa territorial a nivell nacional si els números els permetessin governar. Cal esperar també per saber quin suport aconsegueix arrossegar el polític més conegut segons l’enquesta del CRES: Josep Pintat. El marcador dels vots s’ha engegat i el compte enrere ha començat.

Debat públic amb els candidats a cap de Govern

L’Associació dels Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) organitza avui el segon debat pública electoral amb tots els caps de llista nacional. L’acte començarà a les 19.30 hores a la sala d’actes de Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, estarà moderat pels periodistes membres de l’associació Albert Roig i Ester Pons i s’emetrà en directe per Cadena Pirenaica i Cadena SER a Andorra.

El debat es dividirà en quatre grans blocs generals (UE, economia, política social i d’habitatge i seguretat social) i també s’admetran preguntes del públic assistent. Per tal que el debat sigui el més just possible, l’APCA ha decidit sortejar quin candidat obrirà cada punt a tractar així com l’ordre de les intervencions. També se sortejarà la disposició de cada candidat a les taules. Pel que fa a funcionament, cada candidat disposarà d’un minut a l’inici de cada bloc per presentar la seva proposta i després hi haurà entre 15 i 20 minuts de debat obert sense temps predeterminat per a cadascú tot i que els moderadors procuraran l’equilibri.