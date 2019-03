Crits de «sí (Es)pot» amb l’objectiu de revalidar la majoria absoluta

Entre aplaudiments i sota crits de «sí es pot» –o potser «si Espot»– arrencava la campanya pels Demòcrates amb un aire nordamericà a l’estil Barack Obama per allò de Yes we can. El tret de sortida es donava a les 12.00 hores al centre de la Massana, l’única parròquia en la qual finalment DA no ha format llista territorial i amb la presència de tots els candidats i de gairebé tot el govern en funcions. Segons el número u, Xavier Espot, començar allà la campanya no té una segona lectura més enllà de «reafirmar que malgrat que nosaltres no hem fet una candidatura parroquial no renunciem a la nostra implantació a la parròquia». A ningú se li escapa, però, que segons els resultats finals, el suport de Ciutadans Compromesos a nivell nacional –que també enganxaven cartells a la mateixa hora a pocs metres dels demòcrates– podria decidir l’escenari polític. En aquest sentit, i malgrat no tenir llista pròpia, el candidat demòcrata va recordar que la llista nacional compta amb dos noms massanencs que ocupen llocs importants: Ester Molné i David Montane.

Espot: «No ens podem refiar de les enquestes, cal ser prudents, però també és cert que marquen una tendència positiva»

Sortida com a favorits

Els Demòcrates surten com a favorits malgrat el desgast dels vuit anys de Govern i amb la fermesa de renovar la majoria absoluta. Per ara, les enquestes els bufen a favor tot i que Espot prefereix ser prudent. «No ens podem refiar de les enquestes, les hem de valorar amb molta prudència, però també és cert que entenc que marquen una tendència positiva, la qual cosa ens difon positivisme i il·lusió».



A més de lluitar per la revalidació de la majoria, el candidat a cap de Govern té clar que cal fer una crida a la participació, donada la davallada de votants dels darrers comicis. «Com més gent vagi a votar millor, evidentment. Voti per qui voti», va afirmar tot remarcant que «no es tracta només de defensar el teu projecte polític sinó de defensar la democràcia. I la democràcia vol dir que tanta gent com sigui possible vagi i participi en uns comicis electorals».

Espot: «Volem una campanya de propostes, que no es fonamenti en l’atac a les propostes dels contrincants»

Sobre la campanya pròpiament dita, Espot va deixar clar que volen apostar per una «campanya de propostes, que no es fonamenti en l’atac i en el fet de desacreditar les propostes dels contrincants». En aquesta línia, el demòcrata no es va voler posicionar sobre el fet que els programes electorals de Liberals arribessin abans d’hora a algunes de les llars de les valls centrals.

«Tinc la meva opinió personal al respecte, però com que justament el que no volem és entrar a criticar o desacreditar el que fan els altres prefereixo no fer massa valoracions», va indicar tot afirmant que «tothom ha de ser responsable dels seus actes, nosaltres serem molt responsables dels nostres actes i serem absolutament escrupolosos amb allò que marquen les normatives aplicables en matèria electoral i amb allò que també marca la bona entesa i la bona sintonia entre les diferents formacions polítiques que concorren aquestes eleccions».

L’experiència és un grau

L’experiència és un grau, diuen. I bé que ho saben a casa dels Demòcrates. Mentre la majoria de formacions polítiques apostaven pel típic pinzell encolat per enganxar els cartells electorals –alguns amb més traça que d’altres–, Xavier Espot innovava amb el cel·lo de doble cara. I és que és clar que més enllà de les disputes habituals dels partits per guanyar vots, els dies de campanya també tenen una cara amable i divertida. I ahir, a la Massana, la van protagonitzar Demòcrates i Ciutadans Compromesos, malgrat que segurament aquests darrers ni tan sols se’n van adonar.

A mig camí entre la plaça del Quart i la plaça del Pi, Jordi Cinca i Marc Ballestà s’esperaven en una cantonada amb un cartell a la mà de Xavier Espot. La intenció era penjar-lo als espais habilitats davant de l’hostal Palanques, però la presència de Ciutadans Compromesos i la voluntat de no guanyar protagonisme quan no tocava els va fer esperar amagats un carrer més avall. A la poca estona, tots dos van aparèixer a la plaça del Pi per col·locar, ara sí, el cartell de DA. Al costat, hi havia el de CC, visiblement molt més arrugat que el del grup taronja. «Nosaltres ja tenim molta experiència i a poc a poc en vas aprenent», afirmava entre rialles Cinca en una conversa informal amb els periodistes. Ballestà, més prudent reflexionava que «si plou, la cola protegeix els cartells i els nostres no en tenen». El pas dels dies dirà si la idea transgressora marcarà tendència en les futures comtesses electorals o si, del contrari, caldrà que l’equip taronja refaci el recorregut pel Principat per reenganxar els cartells.