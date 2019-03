Joan Martínez Benazet: «Si sorgeixen moviments independents és que hem de reforçar la nostra feina»

Aconseguir que Ordino s’acrediti com a reserva de la biosfera, ampliar l’oferta turística a la parròquia o millorar la circulació amb la Massana són alguns dels punts que l’actual director assistencial del SAAS i cap de llista de DA a la parròquia, Joan Martínez Benazet, proposa si entra al Consell General.

–Si n’hagués de triar només una, quina proposta escolliria?

–Acompanyar Ordino en l’acreditació com a reserva de la biosfera.

–Creu que la seva la gestió del SAAS el pot beneficiar o li pot passar factura com a candidat?

–Com a director assistencial del SAAS sempre m’he guiat per l’interès nacional i per millorar la qualitat de la sanitat del nostre país, tant des del punt de vista del pacient com del treballador sanitari. Com no podia ser d’altra manera, la meva tasca al SAAS ha estat únicament sanitària, tècnica i en cap cas política. M’ha servit per adquirir molt coneixement sobre les necessitats de futur en l’àmbit de la sanitat i de la vellesa.

–Com afronta les eleccions a la parròquia que l’any 2015 va ser clau per a la victòria de DA?

–És cert que a Ordino el 2015 va ser una parròquia clau, però aquestes són unes eleccions nacionals i hem de presentar les nostres propostes per Ordino en clau de país. Per tant, tots els vots, de totes les persones de totes les parròquies, compten.

–Creu que el pacte L’A-PS els facilitarà la victòria el pròxim 7 d’abril?

–Molts de nosaltres no entenem com dues formacions que han estat diametralment oposades a Ordino ara vagin donades de la mà. Cal tenir en compte que l’històric electoral ens mostra que quan dues formacions pacten una coalició preelectoral a les llistes territorials però no a la llista nacional la formació més petita és fagocitada pel partit més gran. Però més enllà de l’estratègia de coalició dels altres partits, crec que nosaltres hem de ser coherents amb la ciutadania i presentar les nostres propostes per Ordino i Andorra.

–El fet que finalment el moviment de joves exliberals no s’hagi consolidat en partit els tranquil·litza?

–Nosaltres durant aquesta campanya parlarem de les nostres propostes. Ara bé, també hem de ser conscients que si sorgeixen nous moviments de persones independents és perquè hem de reforçar la nostra feina en algun aspecte. La candidatura que encapçalo està oberta a parlar i escoltar a tothom per recollir els seus neguits, propostes i també critiques. Volem arribar a tothom i a cada racó de la parròquia.

–La gestió feta pel comú fins ara amb la solució per l’estació d’Arcalís pot ajudar-los a nivell nacional a aconseguir el suport de la parròquia?

–La gestió de l’estació d’Ordino Arcalís és una competència exclusivament comunal que a avui dia és compartida amb una societat privada. Això no impedeix que si l’estació d’Ordino Arcalís funciona, la parròquia i el conjunt del país també va bé. Feia molts anys que es buscava una solució per al finançament de l’estació i penso que l’aportada pel comú és bona i permet ampliar l’oferta turística d’Andorra. Una oferta que nosaltres treballarem per diversificar i oferir productes tant a l’hivern com a l’estiu.

–La variant de la Massana també tindria un efecte directe a Ordino. Considera que ha de ser una de les prioritats del nou Govern?

–Nosaltres niciarem els treballs per millorar la circulació entre la Massana i Ordino sense que això suposi un greuge per a la nostra parròquia veïna. Penso que hem de trobar una solució equilibrada, que millori el transit per Ordino i on la Massana no surti perdent, basada en criteris de mobilitat, seguretat, mediambientals i de salut.