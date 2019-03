Marc Galabert: «Som conscients de l’esforç que suposa una variant per a la Massana»

Marc Galabert s’estrena en el món de la política amb l’objectiu de mobilitzar la població andorrana cap a les urnes. Per a la parròquia creu que és fonamental aconseguir una mobilitat sostenible i dinamitzar el seu patrimoni cultural.

–Quines són les seves propostes concretes per a Ordino?

–Propostes concretes per Ordino haurien de ser objecte de discussió en eleccions comunals. En eleccions generals, cal que plantegem aspectes de transcendència nacional que tinguin incidència a Ordino. En aquest sentit, pensem que cal treballar per fer més activa la participació política dels andorrans, generar nous codis de transparència a l’Administració Pública i repensar l’estratègia negociadora amb la UE. En definitiva, cal que portem la veu d’Ordino al Consell General. A nivell parroquial, pensem que cal sumar esforços a favor d’una mobilitat més eficaç i sostenible i dinamitzar les infraestructures i el patrimoni cultural existents.

–Com afronta les eleccions a la parròquia que l’any 2015 va ser clau per a la victòria de DA?

–Afronto aquestes eleccions, que per mi són les primeres com a candidat, amb molta il·lusió, moltes ganes i també amb molt respecte pels votants i les institucions. Certament Ordino va ser clau en les eleccions generals del 2015 i ho va ser per una diferència de 17 vots. Tot i la minsa diferència entre les dues opcions, la veu de molts ordinencs no va poder ser escoltada al Consell General i això és degut a la poca representativitat que atorga el nostre sistema electoral als votants.

–La variant de la Massana ha a de ser una de les prioritats del nou Govern?

–El nou Govern haurà de fer front a vàries prioritats. Pensem que una d’elles haurà de ser la d’esmerçar esforços per tal que la mobilitat tant pública com privada dins del nostre país i en els seus accessos permeti una major fluïdesa dels volums de trànsit existents actualment. Som conscients de l’esforç que representa la construcció d’una variant per la Massana i entem que no serà d’avui per demà.

–Després de la compra d’Ordino Arcalís, quin futur li espera a l’estació? Quina relació ha de mantenir amb la parròquia?

–Arcalís necessitava urgentment una inversió de capital que les arques comunals no podien assumir. La seva privatització és una bona notícia per tal de garantir que es pugui dur a terme el pla estratègic previst per dinamitzar l’estació. Pel que fa a la relació amb la parròquia, cal recordar que un 24% de les accions de Secnoa són propietat del comú i que l’acord marc de socis marca la necessitat d’establir consensos entre el comú i Saetde en totes les decisions que puguin afectar a la parròquia.

–Quin efecte creu que tindrà en els votants la unió L’A + PS a la territorial?

–No és una unió. És un acord amb voluntat de mostrar que hi ha aspectes polítics a l’Andorra actual que van més enllà dels colors dels partits i que cal que tractem junts. És l’evidencia que l’actual sistema electoral no sempre és la millor resposta a la pluralitat d’opinions polítiques dels andorrans i andorranes.

–Per què ha decidit involucrar-se en política i en una formació nova?

–Sempre m’ha interessat la política andorrana. Estem vivint un moment molt interessant i a l’hora incert. Penso que és un moment de canvi, en alguns aspectes similar al que va viure Andorra durant la segona meitat del segle XIX. Fins i tot tornem a parlar de casinos!