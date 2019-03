Felip Gallardo: «Volem fer d’Ordino el centre cultural del país»

Quatre anys després, Felip Gallardo torna a presentar-se a unes eleccions amb la missió de convertir Ordino en la capital cultural del país. A més, reclama que la parròquia ocupi el lloc que realment mereix dins el territori nacional, però sense perdre la seva essència.

–Quines són les seves propostes concretes per a Ordino?

–Fer de la parròquia un dels centres més importants per la cultura, l’oci i l’esport del país. Aprofitar el nostre patrimoni cultural i arquitectònic públic com l’Hotel Casamanya o Casa Rossell per ampliar l’oferta cultural i de serveis. Millorar les comunicacions de la parròquia amb la necessària desviació de la Massana i amb una oferta de transport públic més potent que l’actual.

–Quin projecte proposa per a l’Hotel Casamanya?

–Transformar-lo en el Museu Nacional d’Andorra.

–La variant de la Massana, ha de ser una prioritat del nou Govern?

–Sí. El creixement de la nostra parròquia ha fet augmentar la població i hem de patir cues de pujada i baixada a totes hores. S’ha de desenclavar la parròquia però s’ha de dotar també d’un sistema de transport públic potent, que arribi a tots els racons de la parròquia i que faci que més gent a Ordino opti per aquesta opció, que a la llarga ha de ser la principal.

–Després de la compra d’Ordino Arcalís, quin futur li espera a l’estació? Quina relació ha de mantenir amb la parròquia?

–L’estació sempre ha estat un motor econòmic important per a Ordino. Hem de treballar conjuntament perquè la inversió reverteixi a tota la parròquia i al país en general. Esperem que esdevingui un exemple d’èxit de societat d’economia mixta entre el sector públic i el privat.

–Quin pla urbanístic proposa per a la parròquia?

–El pla d’urbanisme és una competència del comú. Els progressistes defensem a nivell nacional un desenvolupament urbanístic responsable, respectuós i sostenible que s’ha de veure reflectit en els futurs plans urbanístics de totes les parròquies. Hem de preservar el nostre patrimoni natural i cultural, sense que això sigui incompatible amb la millora urbanística i la seva evolució. Hem de pensar primer en els que hem de viure en els entorns urbans. Els ordinencs hem de buscar l’equilibri amb les necessitats d’habitatges i infraestructures amb la voluntat de tenir una parròquia de la qual estiguem tots orgullosos per la seva qualitat de vida.

–Per què és important tenir una opció progressista a la parròquia?

–Som l’única proposta progressista d’Ordino, centrada en les ciutadanes i ciutadans i les seves necessitats. Volem ser els portaveus de tots els ordinencs al Consell General, treballant perquè els seus neguits i les seves preocupacions estiguin ateses i representades. Volem ser presents a la parròquia perquè sigui millor considerada en el conjunt del país, per no deixar ningú enrere. Per nosaltres és un sí al progrés i un sí a Ordino.



–La seva candidatura del 2019 és millor que la del 2015? Què aporta de nou?

–Durant els darrers quatre anys hem estat veient com Ordino i els ordinencs gairebé no han importat pel Govern. Hem escoltat les queixes de moltes ciutadanes i ciutadans preocupats per l’evolució de la parròquia i del país. Aquesta experiència i aquest coneixement ens ha fet créixer i ens ha fet reflexionar sobre les solucions que hi podem aportar. Hem de saber conservar el que ens fa únics dins del país, i tenim clar quin és el camí que s’ha de fer per fer avançar Ordino i Andorra, plegats, davant dels molts reptes que hem d’afrontar, i que malauradament no s’ha fet els darrers vuit anys.