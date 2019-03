BancSabadell d’Andorra obté uns guanys de 10,25 milions

Els fons propis, que en el moment de la fundació eren de 30 milions d’euros, ara sumen 82,75 milions d’euros. El seu rendiment o ROE és del 12,94% i és manté al mateix nivell que en els anys anteriors. Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència era del 21,61%, que equival al 15,69% si s’aplica de manera restrictiva la nova normativa vigent transposada de la normativa europea, per tant, una xifra per sobre del que és habitual en les entitats bancàries internacionals. Pel que fa a la liquiditat, mesurada segons els estàndards europeus, la ràtio corresponent és del 247,22%, molt superior al nivell òptim fixat, que és del 100%.

El BancSabadell d’Andorra va finalitzar l’exercici 2018 amb un resultat positiu de 10,25 milions, un 2,09% més que al 2017. L’entitat bancària, a través d’un comunicat, va destacar que d’aquesta manera ha consolidat el benefici que ja va obtenir l’any 2017 i que aquest bon resultat s’ha assolit en un entorn de tipus d’interès baixos i de transformació accelerada del negoci financer, «que no afavoreix el desenvolupament de l’activitat bancària».

