El Parc Central acollirà la primera festa de la primavera japonesa

A les 12.00 hores, el conjunt Taiko Enishi, vingut expressament del Japó, realitzarà una actuació de tambor japonès. A les 12.30 hores, s’organitzaran diversos tallers d’origami i de bonsais. I a les 13.30 hores s’ha previst una exhibició de kendo a càrrec de l’Associació Esportiva del Lycée Comte de Foix. De tota manera, durant la tarda continuaran els tallers i les actuacions i la celebració s’allargarà fins a la nit, quan els cirerers del parc s’il·luminaran i ja no s’apagaran fins que torni a sortir el sol, segons va explicar la consellera de Promoció Turística i Comercial i de Recursos Humans, Mònica Codina. En aquesta primera edició, s’instal·larà una parada de degustació de te, una altra de venda de bonsais i una de tractaments de bellesa a l’estil japonès.

La festa, organitzada per Event 3.0, se celebrarà al Parc Central d’Andorra la Vella i té un programa molt variat i amb activitats directament relacionades amb el país del sol naixent. En l’àmbit gastronòmic, aquells que vulguin degustar postres del Japó podran fer-ho gràcies a Sushi and Gong, el restaurant que estarà ubicat en un envelat i que comptarà també amb una zona de pícnic.

La tradicional festa de la primavera japonesa, Sakura Hanami, aterra per primera vegada al Principat el proper dissabte 30 de març. Aquesta celebració coincideix amb la florida dels cirerers, un arbre que, com ahir va remarcar en la presentació de l’esdeveniment la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, «és tot un símbol del nostre país». «A més, actualment la gent viu més les sensacions d’Andorra al carrer», va afegir de seguida.

