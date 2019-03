El Sipaag alerta de greuges entre funcionaris de caràcter indefinit

El Sipaag va denunciar ahir l’existència de greuges comparatius entre treballadors públics de caràcter indefinit amb l’entrada en vigor de la nova Llei de la funció pública. Segons van explicar mitjançant un comunicat, amb el nou text, als treballadors interins que passen a consolidar el seu lloc de treball se’ls compta l’antiguitat en el lloc de treball. En canvi, qui hagués signat el contracte abans de l’1 de març, no se li tindrà en compte aquesta antiguitat.



Segons el sindicat aquesta diferència pot tenir repercussions a l’hora de computar el complement d’antiguitat i pot ser que també n’hi hagi en la carrera professional, ja que exposen que en les sessions informatives de Funció Pública amb Deloitte s’ha indicat que el complement de carrera professional inclourà, entre altres coses, l’experiència. A més, denuncien que qui ha preguntat sobre la qüestió en les reunions han rebut «evasives» com a resposta.



Igualment manifesten que en les sessions només s’exposa com una possibilitat el sistema per determinar els complements i no s’aclareixen ni les quantitats ni altres qüestions que queden opaques, per la qual cosa no veuen adient que es transmetin just abans de la campanya.



Per últim, insisteixen que fins que no es resolgui el recurs al TC no es desplegui reglamentàriament la nova llei.