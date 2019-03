La «marca blanca» que enfronta la Massana

La irrupció en l’àmbit nacional de la plataforma fins ara comunal, CC, ha obert ferides a la Massana. Unes ferides que es van fer paleses durant el debat territorial d’RTVA protagonitzat pels dos candidats parroquials, Carles Naudi i Judith Pallarés. Aquells que fa quatre anys van compartir tiquet electoral i van aconseguir la victòria a la Massana, avui són rivals. I la candidata de d’Acord va ser la primera a atacar: «No sabem com dos consellers sols podran tirar endavant propostes de país», va etzibar. Pocs minuts feia que el debat havia començat i primer retret. Va arribar després que Naudi es presentés com un candidat de «consens i diàleg», «per sumar i no anar contra ningú» i assegurés que la seva proposta econòmica passa per «gestionar i racionalitzar» la despesa de manera que es pugui aconseguir «un dèficit zero» que ha de permetre engreixar la base econòmica sense apujar els impostos. Per la seva banda, Pallarés va deixar clar que «el país no és més ric ni més just» i va proposar reduir burocràcia, sobretot en casos d’inversió estrangera, i va coincidir amb el seu contrincant amb la negativa a incrementar la pressió fiscal.



El candidat de CC, d’entrada, va voler defugir la confrontació reiterant que «no anem en contra de ningú», però Pallarés va insistir: «Però amb qui van? Perquè caldrà manifestar-se». «I ens manifestarem», va respondre Naudi, exposant que «volem ser la clau». Preveient un escenari sense una majoria clara, «és quan podrem començar a posar condicionants», com no apujar la pressió fiscal o fer créixer sectors que ara no tenen presència al país. Un pas que considera que s’ha de fer amb la firma de més CDI amb països com la Xina, Alemanya o el Regne Unit i apostant per àmbits com els actius virtuals. Les explicacions no van convèncer la liberal. «Continuo amb els meus dubtes», va deixar anar, per reblar la intervenció amb un «ara CC és la marca blanca de DA a la parròquia», recordant que justament la formació liderada per Espot no es presenta a la parròquia.



L’afirmació no va agradar gens a Naudi que es va mostrar clarament incòmode, recordant que «no soc membre d’aquest partit ni de cap» i que a CC «estem oberts al diàleg amb totes les formacions». De fet, va refermar que «no som la marca blanca de ningú» i que la seva voluntat és arribar a pactes per tirar endavant les propostes, «fins i tot amb vostès». «Es pot fer amb diàleg, consens i sense ser la marca blanca de ningú», va sentenciar Naudi.



La candidata de d’Acord, però, fins i tot va recordar que el salt a l’arena nacional de CC el van decidir «alguns membres del comú» obligant «als partits nacionals a fer un pas al costat». Per això va recordar que «no són unes eleccions al comú, aquí parlem del Consell General i estem fent política de país», per la qual cosa li va recriminar que vulguin condicionar la política nacional des del territori. Arribats a aquest punt Naudi va demanar «respecte», assegurant que la decisió sobre CC havia estat «democràtica i no de quatre».

Social

En el bloc social d’Acord aposta per apujar salaris amb un pacte socioeconòmic amb les empreses i per la rehabilitació i nova construcció d’habitatges. El cap de llista de CC va situar la línia vermella de l’acord d’associació en la lliure circulació de persones, alertant que cal seguir amb l’actual política d’immigració per mantenir «la pau social i la seguretat».

El debat va acabar amb les propostes territorials. En el cas de la desviació, Naudi considera que s’haurà de fer un cop acabat el vial lauredià, però assegurant les connexions amb el centre del poble per evitar que la Massana esdevingui «una parròquia fantasma». Pallarés, en canvi, aposta més fermament per potenciar el transport públic abaixant-ne els preus, de manera que es redueixi el trànsit a la via.