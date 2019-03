Terceravia vol aturar l’acord amb la UE per assolir un pacte d’Estat

Les diferències sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea entre Josep Pintat i el Govern de DA ja es van fer paleses al Consell General al llarg de la legislatura. I ara, en plena campanya electoral, terceravia torna a deixar clars els seus posicionaments en aquest aspecte. No tanquen la porta a Europa, però no estan satisfets amb les negociacions i els pactes assolits fins ara. En aquest sentit, el número dos de la llista nacional de terceravia, Joan Carles Camp, va assegurar que «volem un pacte d’Estat amb els ciutadans d’Andorra i amb tots els partits i que després això sigui referendat».



Camp va explicar que «Andorra està íntimament lligada amb la UE» i per tant, des de la formació defensen que «hi hem de mantenir unes relacions estretes», però van tornar a reclamar, com ja havia fet Pintat, que abans que res cal fer «estudis d’impacte que diguin en quins vessants Andorra podrà mantenir el futur de prosperitat econòmica i social no només pel nostre Estat, sinó per a totes les economies veïnes que nosaltres irradiem». Així doncs, defensen una «relació estreta, però sempre conservant els interessos d’Andorra».

Nom indiferent

Preguntat sobre si la seva aposta segueix sent un acord d’associació o una altra fórmula, el candidat de terceravia va assegurar que «el nom tant és», ja que el que cal és «veure amb molta concreció i molta claredat és el que ens convé». I segons Camp, el que convé és que «Andorra sigui capaç de trobar uns acords que tornin a generar il·lusió», perquè segons va afirmar «el que s’està tractant avui a Andorra no genera il·lusió, genera incertesa, tenim opacitat i no tenim la informació». Així, encara que l’acord està a mig negociar, el número dos de la llista va remarcar que l’única cosa que saben segura és que «l’acord del 1990 està totalment en vigor i hi ha un apartat que diu que res està tancat fins que tot no estigui tancat». Igualment va recriminar que des de l’Executiu s’hagi «menystingut als Consellers Generals», ja que no se’ls ha fet arribar més Que un power point i una informació que segons membres del pacte d’Estat la tenim esbiaixada».



Davant d’aquesta situació proposen «aixecar el peu de l’accelerador, veure com està el procés fins avui, analitzar tal com estan les coses i les necessitats que té Andorra» perquè consideren que «no hi ha res més temerari que continuar una cosa quan un no sap on està».



Entre els aspectes que creuen que s’haurien d’analitzar hi ha els afectes que tindria l’acord d’associació sobre els diversos actors socials del país i per tant, aposten per analitzar «què li convé a la banca, als serveis o a les assegurances». Camp va insistir que «cal saber tot això», però que a dia d’avui «no la tenim i ens consta que els sectors tampoc la tenen».

Característiques

Un dels punts importants, per als components de terceravia és tenir en compte la realitat i característiques del Principat. «Andorra no es pot equivocar. Som un país molt petit, només tenim tres potes de l’economia: turisme, el sistema financer i el tabac com el coneixem que també suporta el sector industrial», va enumerar, per alerta que «si qualsevol d’aquestes potes que sustenten el país, si pateix, patirem molt, perquè som molt petits».