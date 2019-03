Detingut un home que deixa una dona inconscient en una baralla

Per arribar a la ciutadania cal fer propostes que els afectin

Més enllà d’aquesta detenció, el Cos de la Policia va dur-ne a terme fins a 26 més al llarg de tota la setmana. D’entre aquestes, destaca la d’un home resident de 39 anys a Soldeu com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. En aquest cas, els fets també van tenir lloc a l’interior d’un local d’oci d’aquesta localitat canillenca, quan va produir-se una baralla entre el detingut i dues persones. El primer hauria utilitzat una navalla oberta durant l’agressió.

La Policia va detenir el passat cap de setmana a Arinsal un home resident temporal de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van ser requerits a prop d’un local d’oci de la localitat massanenca perquè dos homes s’estaven barallant i una dona havia intentat separar-los, motiu pel qual va rebre un cop de puny a la cara per part d’un d’ells i va quedar momentàniament inconscient. Els agents van poder detenir l’agressor a l’interior d’un altre local d’oci molt pròxim al lloc dels fets.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació