El PS vol crear més de 150 pisos de protecció oficial per al 2025

El PS va avançar ahir el seu primer punt del programa electoral, que consistirà en l’elaboració d’un Pla per al dret a l’habitatge d’Andorra durant el període comprès entre 2019 i 2025, ja que segons el cap de llista socialdemòcrata Pere López «és el tema que més preocupa al país». Així doncs, en un termini de sis anys, el líder del PS es fixa disposar entre 150 i 200 pisos de protecció oficial per destinar-los a col·lectius com «joves, gent gran o persones amb diversitat funcional». Per assolir aquest objectiu López va defensar, amb la complicitat del sector privat, la creació d’una agència pública de l’habitatge a Andorra, que s’encarregaria de donar sortida a immobles actualment buits o en desús mitjançant contractes de llarga durada amb els propietaris i assumint l’entitat les obres de rehabilitació que fossin necessàries per a la seva entrada al mercat.

Acompanyat pel candidat número cinc de la llista nacional Roger Padreny, López va presentar la mesura en el bloc de pisos del Jovial, un projecte d’habitatge protegit per a joves que ja va ser impulsat pel PS quan encapçalava el Comú d’Andorra la Vella.

En aquest sentit, el dirigent socialdemòcrata va reconèixer que es necessitaria d’una important inversió econòmica per nodrir el fons de l’agència i va xifrar «en uns 15 o 20 milions d’euros» la primera injecció de diners, quantitat que podria provenir dels beneficis que aporten parapúbliques com FEDA o Andorra Telecom, tal com va proposar López. «Cal canviar el model d’inversió centrat en rotondes i xarxa viària» va sostenir el cap de llista del PS, partidari d’actuar en matèria d’habitatge «de manera decidida» davant del que va considerar «una problemàtica d’Estat».

Des del PS també es contempla una segona fórmula per aconseguir aquests pisos de protecció oficial: l’obra nova en cas d’aconseguir terrenys de titularitat pública, sigui amb acord amb els seus propietaris o amb altres administracions. No obstant això, López va admetre que aquesta opció «és més costosa» i també de resultats més a llarg termini.

En aquesta direcció, des de la formació de la rosa es pretén fixar uns preus de referència a partir d’un estudi sobre els preus raonables i incrementar un tant per cent l’impost d’arrendament del comú si es cobra per sobre del preu raonable. De cara a propiciar el clima d’arrendament, el PS també inclou en el seu programa aplicar exempcions o bonificacions fiscals tant als promotors que destinin habitatges al mercat de lloguer als preus de referència com als propietaris que rehabilitin els edificis o pisos per posar-los al mercat de lloguer.

Dins d’aquest pla estratègic per garantir el dret a l’habitatge, en el seu programa electoral també proposen una modificació de la llei d’arrendaments que comporti una duració dels contractes de quatre anys i que la renovació tàcita sigui pel mateix període de temps. A més, el PS també vol prohibir que les despeses que no siguin de consumi individualitzat repercuteixin per contracte en el preu del lloguer, així com també estipular per llei un termini de preavís d’un mes per rescindir el contracte que doni «unes garanties als llogaters sense deixar els propietaris desprotegits jurídicament».

Miró es defensa de les «informacions inexactes»

El número u de la candidatura de d’Acord a Andorra la Vella Quim Miró va rebatre ahir les «informacions inexactes» que en els darrers dies han aparegut a diversos mitjans sobre la pujada de preus als llogaters dels pisos d’un edifici que la seva família té a Santa Coloma. El cap de llista territorial va remarcar que ell no s’ocupa de la gestió d’aquests habitatges però també va deixat clar que els preus dels quals s’ha parlat a les notícies no són correctes, que aquests no s’havien incrementat en «10 o 15 anys» i que, tot i l’augment fet després d’haver realitzat obres als immobles, «encara estan per sota de mercat».

Al mateix temps, ha lamentat que, des de Govern, s’hagi estat «vuit anys sense prendre cap iniciativa» en aquest àmbit fins que, fa tot just dos mesos, s’ha optat per una congelació de rendes.

D’altra banda, Miró va reconèixer que el mercat dels arrendaments de pisos viu una situació «complicada» i va lamentar que el Govern hagi estat «vuit anys sense agafar la iniciativa». Per això, Miró va titllar «d’electoralista» la congelació de rendes aprovada al pressupost un mes abans de la celebració dels comicis.