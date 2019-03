Espot aposta per un «conjunt de mesures» per salvar les pensions

«Està molt bé dir que intentarem revaloritzar les pensions més baixes, que les volem incrementar, però no es pot fer si no garantim el sistema de pensions i per fer-ho cal que hi hagi reserves a la branca de jubilació». Amb aquest bany de realitat, el cap de llista de Demòcrates, Xavier Espot, va voler deixar clar que aquesta legislatura s’hauran d’abordar mesures «que sovint no són populars» per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Per fer-ho, els demòcrates proposen un pacte d’Estat, en entendre que «es tracta d’una qüestió de país».



Malgrat no concretar les mesures a implementar per «deferència al pacte d’Estat plantejat», el número u dels Demòcrates va indicar que és partidari de partir de les accions proposades pel consell d’administració de la CASS, és a dir: «un catàleg de 4 o 5 mesures diferents» per tal que «els efectes de la reforma en matèria de sistema de pensions sigui menys traumàtics». «Si n’agafem només una el que farem és fer patir molt a un col·lectiu determinat en benefici d’un altre i per nosaltres totes les persones compten: pensionistes, treballadors i empresaris.



En aquest sentit també va indicar que «en el marc del pacte d’Estat» també caldria «introduir mecanismes transitoris que permetessin que les mesures no impactessin de la mateixa manera a qui li queda un any per jubilar-se que a mi, que tinc 39 anys».

La fórmula del pacte d’Estat

La fórmula de pacte d’Estat ja la va intentar introduir Toni Martí en la darrera legislatura sense èxit, ja que les formacions de l’oposició, en la seva majoria, no s’hi van adherir. Xavier Espot, però, promet, en cas de guanyar les eleccions, esmerçar-se per aconseguir-ho i ahir va afirmar que «si no s’assoleix aquest pacte d’Estat i no s’afronta la reforma serà un gran fracàs col·lectiu». «El dead line s’atansa cada cop més», va alertar.

DA vol tirar endavant un campus universitari

Demòcrates aposta per donar un impuls a la Universitat d’Andorra buscant una nova ubicació per ampliar la seva seu, amb la finalitat de poder acollir l’increment d’alumnes que ha registrat durant el darrers anys. La proposta pretén anar més enllà i planteja la creació d’un campus universi-tari al sí del qual hi puguin confluir educació, cultura, art, lleure i esports.

Els candidats de la circumscripció parroquial de Sant Julià de Lòria, Carles Àlvarez i Vicky Grau, van presentat ahir els principals trets d’aquesta proposta que contempla un augment de l’oferta formativa mitjançant nous convenis universitaris internacionals. Acompanya per la candidata número 3 a la llista nacional, la també laurediana, Núria Rossel, els candidats de Sant Julià aposten per convertir l’UdA «en un centre d’excel·lència formativa que segueixi atraient els alumnes a través d’una oferta formativa de qualitat».

200 treballadors es traslladaran als ministeris d’Encamp

El trasllat del Ministeri d’Afers Exteriors a l’edifici de Ràdio Andorra i del de Cultura a l’hotel Rosaleda suposaran el trasllat de 200 treballadors a Encamp, va afirmar ahir el candidat parroquial de DA, Jordi Torres. La nova ubicació dels dos departaments suposaran «la dinamització de la parròquia perquè portarem molta gent que vindrà a treballar cada dia», va indicar. Torres, acompanyat de la número 2 a la llista territorial, Maria Martisella, així com dels números 4 i 11 a la nacional m Carles Enseñat i Carolina Pastor, també incidir en «la importància» de «posar en valor el patrimoni» de la parròquia. Torres va recordar que les dues instal·lacions estaran enllestides la primera meitat de la pròxima legislatura.



El candidat demòcrata a la parròquia va comentar que una part dels dos edificis es destinaran a una vessant «més històrica». En el cas de Ràdio Andorra, i com ja va anunciar el Govern fa uns mesos, es destinarà una zona per explicar la història de l’emissora. Respecte a l’«emblemàtic» hotel Rosaleda, «es conversarà l’esperit històric de l’edifici amb elements que rememorin el passat», van precisar Torres i Martisella.



La dinamització de la parròquia a través d’infraestructures culturals també es reforçarà amb el Museu Nacional de l’Automòbil. D’aquest tema, però, en parlaran dijous i, per tant, ahir no van voler desgranar cap detall al respecte.