Les Finals de la Copa del Món superen les previsions

Les Finals de la Copa del Món que es van disputar entre l’11 i el 17 de març al sector de Soldeu-El Tarter de Grandvalira van superar les expectatives en molts aspectes, també quant a l’ocupació hotelera. Les sensacions ja eren positives durant els últims dies de la competició però la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) va facilitar-ne ahir les dades oficials on es deixa constància que les parròquies amb més habitacions reservades durant la setmana en què es va celebrar l’esdeveniment esportiu van ser Canillo i Encamp, amb un 81,93% i un 83,97% respectivament.

Des de l’entitat hotelera consideren que els efectes es notaran més de cara als pròxims anys

En aquest sentit, Carles Ramos, president de l’entitat va exposar que «globalment estem molt satisfets perquè l’esdeveniment ens ha donat una imatge internacional una vegada més i això és positiu». En termes generals, s’havia previst una ocupació del 61,35% però es va arribar al 68,05%. «Les parròquies més afavorides són, evidentment, on s’ha celebrat l’esdeveniment, potser a les a Sant Julià [37,89%] o a Ordino [59,87%] no hi ha hagut molta incidència, tot i que alguna reserva ha entrat» constatava. Malgrat que enguany ja s’hagi evidenciat l’impacte de la competició en els establiments, la previsió és que els efectes es notin més de cara als pròxims anys. «Ara ja hem agafat una mica de renom, de projecció internacional. És com sembrar de cara al futur», afirmava Ramos.

Quant a la resta de parròquies, Escaldes-Engordany tanca el podi d’ocupació amb un 79,05%, seguida del territori del Pas de la Casa (75,29%), la Massana (67,79) i Andorra la Vella (60,47%).

La previsió que s’havia fet de tot el país durant la setmana en la qual es van disputar els Mundials, era d’un 61,35% però, finalment, es va arribar al 68,05% i els dies amb un percentatge més elevat van ser divendres, amb un 74,94%, i dissabte amb un 90,25%, mentre que els més fluixos van ser dimarts, dimecres i dijous.

D’altra banda, si es té en compte les previsions que s’havien fet des de l’entitat, les parròquies que han tingut una variació més gran són Escaldes-Engordany, amb un 11,91%, i Sant Julià de Lòria, amb un 10,67%.